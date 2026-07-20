كنا نواجه الموت.. بطلا إنقاذ أسرة من الغرق يرويان لحظات الرعب داخل ترعة الغربية

روى أحمد ورجب، بطلا واقعة إنقاذ أسرة من الغرق بمحافظة الغربية، تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشاها أثناء إنقاذ ركاب سيارتين سقطتا داخل إحدى الترع، مؤكدين أن دافعهما الوحيد كان إنقاذ الأرواح دون التفكير في الخطر الذي يواجهانه.

وكشف رجب خلال أول ظهور تليفزيوني لهما مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان في طريقه إلى عمله عقب أداء صلاة الجمعة، متجهًا من طنطا إلى السنطة، عندما شاهد سيارة ملاكي تصطدم بجزيرة الطريق الوسطى ثم تصطدم بسيارة أخرى، قبل أن تنحرف السيارتان وتسقطا في الترعة.

وأضاف أنه لم يتردد لحظة، فأوقف سيارته وقفز إلى المياه لإنقاذ من بداخل المركبات، حيث توجه أولًا إلى السيارة الأولى للاطمئنان على قائدها، ثم انتقل سريعًا إلى السيارة الثانية التي كان يستقلها زوج وزوجته وابنتهما الصغيرة.

فتح أحد الأبواب من الخارج

وأوضح رجب أن أبواب السيارة كانت مغلقة، ولم يتمكن من فتحها رغم محاولاته، وفي تلك اللحظات وصل الشاب أحمد، الذي قفز فوق مقدمة السيارة وبدأ في تحطيم الزجاج بيده، بينما واصل رجب محاولاته لفتح أحد الأبواب من الخارج.

وأشار إلى أن جهود الثنائي نجحت في النهاية في إيجاد منفذ لخروج الأسرة، حيث تم إخراج الطفلة أولًا ثم والدتها، بينما تمكن الأب من الخروج بنفسه قبل أن تغمر المياه السيارة بالكامل.

ضرورة إنقاذ الأسرة

وأكد البطلان أن الموقف كان من أصعب اللحظات التي مرت عليهما، وأنهما شعرا بأنهما يخاطران بحياتهما، لكنهما تمسكا بضرورة إنقاذ الأسرة، مؤكدين أن التوفيق من الله كان سبب نجاح عملية الإنقاذ.