قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العملة الخضراء .. تعرف على أسعار الدولار في البنوك اليوم
استشهاد فلسطينيين وإصابة 16 آخرين في قصف الاحتلال لمستشفى شمال قطاع غزة
نهائي كأس العالم 2026 يتحول إلى منصة للأزياء العالمية بحضور ميلانيا ترامب والمشاهير
رازوفيتش يتصدر قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية للزمالك
نتيجة الثانوية العامة 2026 |حقيقة تراجع الحاصلين على الدرجة النهائية في الكيمياء
عقوبات مغلظة.. الكهرباء تحذر أصحاب السرادقات والمحال من هذا الفعل
مقترح برلماني لتجريم التصوير العشوائي للمواطنين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء شديدة الحرارة والعظمى في القاهرة 38
بيان عاجل لـ الجيش اللبناني بعد انسحاب الاحتلال من بعض مناطق الجنوب
محمد دياب في رثاء هاني شنودة: مثالًا للإيجابية والتفاؤل
الشرق الأوسط على حافة الانفجار .. أمريكا تدفع بمقاتلات إف-35 وإف-16 مع تصاعد أزمة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكهرباء توقع عقد ربط محطة محولات بني خالد الجديدة بالشبكة القومية

خلال توقيع العقود
خلال توقيع العقود
وفاء نور الدين

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا  لتنفيذ أعمال ربط محطة محولات بني خالد الجديدة بالشبكة القومية الموحدة.

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندس تهامي ربيع رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي.

ويتضمن المشروع التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى توريد المهمات اللازمة من العازلات وملحقاتها وملحقات الموصلات وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات وتركيب السلك الأرضي وملحقاته واختباره لتنفيذ مد الخط الهوائي القائم سمالوط بني خالد بطول خمسة كيلومترات حتى محطة محولات بني خالد الجديدة جهد 11 /66 ك ف باستخدام موصلات من نوع 380x2/50 مم٢ ACSR والسلك الارضي 75 مم٢وذلك بنظام تسليم المفتاح.

ويهدف المشروع إلى ربط محطة محولات بني خالد الجديدة جهد 11 /66 ك.ف بالشبكة القومية الموحدة بما يسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية ورفع كفاءة منظومة نقل الكهرباء ودعم خطط التنمية بمنطقة مصر الوسطى على أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.

وصرحت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل وفقا لتوجيهات ومتابعة معالي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل والحفاظ على كفاءتها ورفع قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية مؤكدة أن مشروعات تدعيم الشبكة القومية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أنحاء الجمهورية.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء كهرباء مصر الوسطى الكهرباء محطة محولات بني خالد الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

نادى الزمالك

أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟

اتوبيس

هيئة النقل العام بالقاهرة توضح الفئات المعفاة من تذاكر الأتوبيسات

ترشيحاتنا

حكم الودائع البنكية

حكم الودائع البنكية والقروض.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: المؤمن بطبيعته يتصف بالحياء وغيابه مؤشر على ضعف الإيمان

دعاء المساء بعد صلاة العصر

دعاء المساء بعد صلاة العصر.. أفضل الأذكار المستحبة حتى غروب الشمس من السنة النبوية

بالصور

طريقة عمل الإسبانش لاتيه بدون ماكينة إسبريسو

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة
هل البقع السوداء على الشيبسي خطيرة؟ الحقيقة الكاملة

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد