الكهرباء توقع عقد ربط محطة محولات بني خالد الجديدة بالشبكة القومية

وقعت اليوم المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا لتنفيذ أعمال ربط محطة محولات بني خالد الجديدة بالشبكة القومية الموحدة.

وشهد مراسم التوقيع المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندس تهامي ربيع رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي.

ويتضمن المشروع التابع لمنطقة كهرباء مصر الوسطى توريد المهمات اللازمة من العازلات وملحقاتها وملحقات الموصلات وتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الموصلات وتركيب السلك الأرضي وملحقاته واختباره لتنفيذ مد الخط الهوائي القائم سمالوط بني خالد بطول خمسة كيلومترات حتى محطة محولات بني خالد الجديدة جهد 11 /66 ك ف باستخدام موصلات من نوع 380x2/50 مم٢ ACSR والسلك الارضي 75 مم٢وذلك بنظام تسليم المفتاح.

ويهدف المشروع إلى ربط محطة محولات بني خالد الجديدة جهد 11 /66 ك.ف بالشبكة القومية الموحدة بما يسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية ورفع كفاءة منظومة نقل الكهرباء ودعم خطط التنمية بمنطقة مصر الوسطى على أن يتم تنفيذ المشروع خلال خمس أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.

وصرحت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل وفقا لتوجيهات ومتابعة معالي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل والحفاظ على كفاءتها ورفع قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية مؤكدة أن مشروعات تدعيم الشبكة القومية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة أنحاء الجمهورية.