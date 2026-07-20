قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمحدودي ومتوسطي الدخل .. خطوات حجز شقة في سكن لكل المصريين 9
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بصلاة العصر يبطلها؟
انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه
الأعلاف والتمويل والتسويق .. الفلاحين تكشف أخطر تحديات قطاع الإنتاج الحيواني
الشوالي: انتصرت إسبانيا وبسطت هيبتها لكن ميسي يظل الأسطورة الخالدة
رهان جديد .. سفيان بنجديدة قناص المغرب الفاسي في الأهلي| أرقام قياسية
هشاشة أمريكية بسبب ترامب.. تقرير صادم يكشف تضاؤل قدرة الولايات المتحدة على مواجهة الأزمات
بعد تداول الفيديو.. الأوقاف تفتح تحقيقا في واقعة تقاضي أموال مقابل حفظ الأحذية داخل مسجد
نظير 43 مليون جنيه.. بيراميدز يزاحم الأهلي على صفقة نجم إنبي| خاص
وزير الخارجية: المياه قضية مصر الأولى ولا يمكن التهاون بشأنها
أزمات لا تنتهي.. نجوم الزمالك في قسم الشرطة| إيه الحكاية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها و الإلتزام بتطبيق معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فريق عمل إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمشاركة مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر صقر، وبالتنسيق مع لجنة من مجلس مدينة كفر صقر، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، بشن حملة مكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة كفر صقر.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن  جهود الحملة أسفرت عن ضبط مستشفى خاص تعمل بدون ترخيص، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم على صحة المرضى، حيث تبين عدم استيفاء الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة لتشغيل المنشأة، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود غرفة تعقيم مطابقة للمواصفات، إلى جانب وجود خلط للنفايات الطبية الخطرة بالنفايات الصلبة، وعدم وجود عقد أو ما يفيد التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة، فضلاً عن رصد كمية من النفايات الطبية الخطرة داخل المنشأة، بما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين والعاملين بها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم  إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء الحملة، وغلق وتشميع المستشفى بعد استصدار قرار الغلق من الجهة المختصة، مع إخلاء الحالات المرضية الموجودة بها ونقلها إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج، حفاظاً على سلامتهم، كما تم فصل المرافق الخاصة بالمنشأة بمعرفة اللجنة المختصة بمجلس مدينة كفر صقر، والتحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة كفر صقر، لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ومخالفات تداول والتخلص من النفايات الطبية الخطرة.

الشرقية محافظ الشرقية المنشآت الصحية الإجراءات القانونية اللازمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

فيكتوريا أوسي

الأهلي يتعاقد مع فيكتوريا أوسي لتدعيم فريق الكرة النسائية

إسلام هاني

سموحة يعين إسلام هاني نائباً للمدير الرياضي لكرة القدم

أستون فيلا يعلن ضم جواو جوميش قادمًا من وولفرهامبتون

أستون فيلا يعلن ضم جواو جوميش قادمًا من وولفرهامبتون

بالصور

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
تشميع

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد