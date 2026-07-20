حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بنطاق المحافظة للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها و الإلتزام بتطبيق معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فريق عمل إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بمشاركة مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر صقر، وبالتنسيق مع لجنة من مجلس مدينة كفر صقر، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، بشن حملة مكثفة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق مركز ومدينة كفر صقر.

وأشار وكيل وزارة الصحة أن جهود الحملة أسفرت عن ضبط مستشفى خاص تعمل بدون ترخيص، وغير مطابقة للاشتراطات الصحية، مما يمثل خطر داهم على صحة المرضى، حيث تبين عدم استيفاء الاشتراطات الفنية والصحية اللازمة لتشغيل المنشأة، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، وعدم وجود غرفة تعقيم مطابقة للمواصفات، إلى جانب وجود خلط للنفايات الطبية الخطرة بالنفايات الصلبة، وعدم وجود عقد أو ما يفيد التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة، فضلاً عن رصد كمية من النفايات الطبية الخطرة داخل المنشأة، بما يشكل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين والعاملين بها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إثبات جميع المخالفات بمعرفة أعضاء الحملة، وغلق وتشميع المستشفى بعد استصدار قرار الغلق من الجهة المختصة، مع إخلاء الحالات المرضية الموجودة بها ونقلها إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال العلاج، حفاظاً على سلامتهم، كما تم فصل المرافق الخاصة بالمنشأة بمعرفة اللجنة المختصة بمجلس مدينة كفر صقر، والتحفظ على المضبوطات الموجودة داخل المستشفى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر جنحة صحية بمركز شرطة كفر صقر، لإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ومخالفات تداول والتخلص من النفايات الطبية الخطرة.