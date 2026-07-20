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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أجواء لاهبة والحرارة 44 .. موعد انكسار الموجة الساخنة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
رشا عوني

تشهد حالة الطقس ارتفاع كبير في درجات الحرارة وموجة ساخنة تسيطر على الأجواء خلال الأيام الأخيرة وتصل إلى ذروتها، وسط تحذيرات يومية من هيئة الأرصاد الجوية بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار، وينتظر الجميع موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن الأجواء نسبيا ومتابعة حالة الطقس اليوم باستمرار.

موجة شديدة الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس شديد الحرارة على مدار اليوم على كل أنحاء الجمهورية ، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

و يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

ارتفاع نسبة الرطوبة

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة على كل أنحاء الجمهورية تزيد من الحرارة المحسوسة بمعدل 4 درجات عن المقاسة فى الظل .


وكشفت هيئة الأرصاد متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: عظمى ليلاً (85-80%)، صغرى نهاراً (40-35%).

السواحل الشمالية: عظمى ليلاً (95-90%)، صغرى نهاراً (55-50%).

شمال الصعيد: عظمى ليلاً (60-50%)، صغرى نهاراً (30-20%).

جنوب الصعيد: عظمى ليلاً (35-30%)، صغرى نهاراً (15-10%).

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موعد انكسار الموجة الحارة

وتوقعت خرائط الطقس تحسن الأجواء وانخفاض تدريجى فى درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، 26 يوليو 2026، بسبب تتدفق كتلة هوائية معتدلة بشكل نادر تعمل على كسر حدة الموجه الحارة وتراجع ملحوظ لمعدلات الرطوبة السطحية مع نشاط لسرعة الرياح.

الحرارة تصل 44 درجة

وبحسب بيان الأرصاد، تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 31 و32 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 37 و38 درجة، وترتفع في شمال الصعيد إلى ما بين 39 و40 درجة، فيما تصل في جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية.

أول موجة حارة في صيف 2026

كما أكدت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس خلال هذا الأسبوع يشهد بداية أول موجة حارة رسمية خلال صيف 2026.

وأوضحت أن الموجة الحالية تُعد الأولى منذ بداية فصل الصيف، لكنها ليست الأطول، مشيرة إلى أن الارتفاعات التي شهدتها البلاد خلال أوائل شهر يوليو كانت تدور حول المعدلات الطبيعية، بينما تشهد البلاد الآن موجة أكثر حرارة.

وأضافت أن الأجواء شديدة الحرارة ستستمر على أغلب أنحاء الجمهورية حتى مطلع الأسبوع المقبل.

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نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الموجة الحارة

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام الحالية.

حالة الطقس غد الثلاثاء

وعن طقس غدًا الثلاثاء، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه سيكون مائلًا للحرارة رطبا في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارًا رطبًا على مناطق من السواحل الشمالية، ويصبح ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة ستواصل تسجيل معدلات مرتفعة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تقترب فيها العظمى من 43 درجة مئوية، فيما تزيد الرطوبة من الشعور الفعلي بالحرارة بشكل ملحوظ.

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