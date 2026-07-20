قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في آخر ظهور .. هاني شنودة يكشف سر إقامته بمفرده
الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً
تحرك برلماني لإصدار تشريع حاسم لاجتثاث جرائم الفضاء الإلكتروني وحماية المواطنين
اقتراحات برلمانية حاسمة لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية
البحرين.. منظومات الدفاع الجوي تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية
القبض على مالك محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بالجيزة
ضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
وفاة الموسيقار هاني شنودة
خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التنسيق
ترامب بعد خسارة ميسي كأس العالم : لست حزينا وإسبانيا لعبت بشكل أفضل
محافظ الجيزة يتابع حملة نظافة مكبرة بطريق المريوطية لإعادة المظهر الحضاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تحذير للمواطنين: كيف تتعامل مع الرطوبة المرتفعة لتجنب الإجهاد الحراري؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

حذرت الجهات الصحية من تأثير ارتفاع نسب الرطوبة بالتزامن مع موجات الطقس الحار، مؤكدة أن الرطوبة المرتفعة تقلل من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة عبر التعرق، ما يزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة

وأوصى الخبراء باتباع عدد من الإجراءات للحد من تأثير الرطوبة، أبرزها شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش، مع تجنب المشروبات الغنية بالكافيين والسكريات التي قد تزيد من فقدان السوائل.

كما نصحوا بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وواسعة المقاس، والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة قدر الإمكان.

وأكدوا أهمية الاستحمام بالماء الفاتر عند الشعور بارتفاع حرارة الجسم، واستخدام المراوح مع فتح النوافذ لتحسين حركة الهواء، مع تجنب بذل مجهود بدني شاق في الأوقات شديدة الحرارة والرطوبة.

وشدد الخبراء على ضرورة الانتباه إلى أعراض الإجهاد الحراري، مثل الدوخة، والصداع، والتعرق الشديد، والغثيان، وتسارع ضربات القلب، مؤكدين أنه في حال ظهور أعراض مثل فقدان الوعي أو الارتباك أو توقف التعرق مع ارتفاع حرارة الجسم، يجب التوجه إلى أقرب مستشفى أو طلب الإسعاف فورًا، لأنها قد تكون علامات على الإصابة بضربة شمس تستدعي التدخل الطبي العاجل.

الإجهاد الحراري الاجهاد الرطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

الأرجنتين واسبانيا

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

ترشيحاتنا

هاني شنودة

محمود سعد ينعى هاني شنودة: مع السلامة يا عم هاني

الفنان ميشيل ميلاد

اعمليلنا واحد سبانش لاتيه.. ميشيل ميلاد يعلق بعد تتويج إسبانيا بكأس العالم

قدورة

علي قدورة يكشف أزمته المالية بعد 3 سنوات من الاعتزال: لم أحسم قرار العودة للمهرجانات

بالصور

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد