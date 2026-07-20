تحذير للمواطنين: كيف تتعامل مع الرطوبة المرتفعة لتجنب الإجهاد الحراري؟

حذرت الجهات الصحية من تأثير ارتفاع نسب الرطوبة بالتزامن مع موجات الطقس الحار، مؤكدة أن الرطوبة المرتفعة تقلل من قدرة الجسم على التخلص من الحرارة عبر التعرق، ما يزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لدى كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة

وأوصى الخبراء باتباع عدد من الإجراءات للحد من تأثير الرطوبة، أبرزها شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم حتى دون الشعور بالعطش، مع تجنب المشروبات الغنية بالكافيين والسكريات التي قد تزيد من فقدان السوائل.

كما نصحوا بارتداء الملابس القطنية الخفيفة وواسعة المقاس، والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع البقاء في أماكن جيدة التهوية أو مكيفة قدر الإمكان.

وأكدوا أهمية الاستحمام بالماء الفاتر عند الشعور بارتفاع حرارة الجسم، واستخدام المراوح مع فتح النوافذ لتحسين حركة الهواء، مع تجنب بذل مجهود بدني شاق في الأوقات شديدة الحرارة والرطوبة.

وشدد الخبراء على ضرورة الانتباه إلى أعراض الإجهاد الحراري، مثل الدوخة، والصداع، والتعرق الشديد، والغثيان، وتسارع ضربات القلب، مؤكدين أنه في حال ظهور أعراض مثل فقدان الوعي أو الارتباك أو توقف التعرق مع ارتفاع حرارة الجسم، يجب التوجه إلى أقرب مستشفى أو طلب الإسعاف فورًا، لأنها قد تكون علامات على الإصابة بضربة شمس تستدعي التدخل الطبي العاجل.