صدمة بالوسط الفني.. رحيل أحمد جلال عبد القوي بعد تدهور حالته الصحية.. ما سبب الوفاة؟

توفي الفنان أحمد جلال عبد القوي، اليوم، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بمرض السرطان، لينتهي مشواره الفني الذي شهد مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.

وكان الراحل قد تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، كشفت الفحوصات الطبية بعدها عن إصابته بورم سرطاني في منطقة الحجاب الحاجز، وخضع لبرنامج علاجي، إلا أن حالته الصحية ساءت في الأيام الأخيرة حتى فارق الحياة.

وأعلن أفراد من أسرته نبأ الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الحزن بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على نعيه والدعاء له بالرحمة.

ويذكر أن أحمد جلال عبد القوي شارك في عدد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحًا، من بينها حضرة المتهم أبي والليل وآخره والمرسى والبحار، قبل أن يرحل عن عمر ناهز 42 عامًا بعد صراع مع المرض.