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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يزور محافظة الدقهلية ويتفقد التصفيات الأولية لـ دولة التلاوة بمسجد النصر

وزير الأوقاف يزور محافظة الدقهلية
وزير الأوقاف يزور محافظة الدقهلية
عبد الرحمن محمد

استقبل طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته للمحافظة، حيث رحب المحافظ بالوزير، مؤكدًا اعتزاز محافظة الدقهلية بهذه الزيارة التي تعكس التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والمحافظة في مختلف المجالات.

وزير الأوقاف: نسعى لاكتشاف جيل جديد من أعذب الأصوات القرآنية

وعقب الاستقبال، توجه وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية إلى مسجد النصر بمدينة المنصورة؛ لتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة "دولة التلاوة"، التي يشارك فيها متسابقون من محافظتي الدقهلية ودمياط، حيث استمعا إلى نماذج من تلاوات المتسابقين.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي - نائب المحافظ، والدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، واللواء عماد عبد الله - السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري - السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور محمد سليمان - مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، والشيخ السيد ربيع - مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

وخلال كلمته، أعرب وزير الأوقاف، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية، على حسن الاستقبال، وعلى ما تحظى به الأنشطة الدعوية والقرآنية من رعاية واهتمام داخل المحافظة، موجهًا الشكر إلى لجنة التحكيم، وإلى أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم في المسابقة.

وأكد الوزير أن الهدف من مسابقة "دولة التلاوة" هو اكتشاف أجمل وأعذب الأصوات القرآنية في مصر، مشيرًا إلى أن هذا البلد أنجب عبر تاريخه عشرات ومئات من أعلام التلاوة الذين أضاءوا سماء العالم الإسلامي، وأن الوزارة تتطلع إلى أن تسهم المسابقة في تقديم جيل جديد من القراء يحمل رسالة المدرسة المصرية في التلاوة ويواصل ريادتها.

من جانبه، أعرب محافظ الدقهلية، عن بالغ سعادته باستقبال وزير الأوقاف، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على دعم كل المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وترسيخ القيم الدينية والوطنية.

وأشار المحافظ إلى أن مسابقة "دولة التلاوة" تمثل أحد أهم المشروعات الهادفة إلى رعاية الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم، واصفًا إياها بأنها تمثل خط الدفاع الأول عن مصر والأمة الإسلامية، لما لها من دور في إعداد جيل يرتبط بكتاب الله ويعبر عن الهوية المصرية الأصيلة.

كما وجه المحافظ الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر للمسابقة منذ انطلاقها، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس إيمان الدولة بأهمية الحفاظ على ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم وتخريج كبار القراء، كما وجه الشكر لأهالي الدقهلية على حرصهم على المشاركة.

وفي الختام، أكد وزير الأوقاف أهمية التنافس الشريف بين أبناء جميع المحافظات، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من القراء المتميزين، مجددًا الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لمسابقة "دولة التلاوة" ورعايته لكل المبادرات التي تخدم القرآن الكريم وأهله.

محافظ الدقهلية الدكتور أسامة الأزهري أسامة الأزهري وزير الأوقاف الأوقاف وزير الأوقاف يزور محافظة الدقهلية وزير الأوقاف يزور محافظة الدقهلية ويتفقد التصفيات الأولية لـ دولة التلاوة بمسجد النصر

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