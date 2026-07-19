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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف يشهدان تصفيات الموسم الثاني لمسابقة "دولة التلاوة"

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جانبًا من فعاليات التصفيات الأولية للموسم الثاني من مسابقة "دولة التلاوة "، التي أقيمت بمسجد النصر بمدينة المنصورة، بمشاركة عدد من المتسابقين من محافظتي الدقهلية ودمياط، لاختيار أفضل المواهب والأصوات القرآنية المتميزة.

وأكد "محافظ الدقهلية " أن مسابقة دولة التلاوة تعد من المبادرات الوطنية المهمة التي تسهم في بناء الوعي وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في نفوس النشء والشباب، مشيرًا إلى أنه يعتبرها خط الدفاع الأول لمصر، لما تؤديه من دور في حماية الهوية المصرية الوسطية، ونشر صحيح الدين، ومواجهة الأفكار المتطرفة والمغلوطة.

وقال  " مرزوق " إن حفظة كتاب الله وأصحاب الأصوات القرآنية المتميزة يمثلون حصنًا منيعًا للدولة المصرية وللأمة العربية والإسلامية، بما يحملونه من قيم التسامح والاعتدال والانتماء، وبما يقدمونه من نموذج مشرف لأبناء مصر.

وتوجه محافظ الدقهلية بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق ودعم هذه المسابقة الوطنية المهمة، وحرصه الدائم على اكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، وإحياء المدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم.

كما اشاد "مرزوق" بجهود الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في دعم المسابقة ورعاية المتسابقين، والعمل على اكتشاف المواهب القرآنية المتميزة من مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تؤدي دورًا محوريًا في نشر الفكر الوسطي المستنير وبناء الوعي الديني الصحيح.

كما أشاد " المحافظ " بدور الأسرة المصرية، مؤكدًا أنها صاحبة الفضل الأول في نجاح المسابقة، لما تقدمه من تضحيات وجهود كبيرة في تربية أبنائها وتشجيعهم على حفظ كتاب الله وتعلم أحكام التلاوة والتجويد، مشيرًا إلى أن ما يقدمه أولياء الأمور من دعم ورعاية لأبنائهم يستحق كل التقدير والاحترام.

و أعرب  الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية على حسن الاستقبال، وعلى ما تحظى به الأنشطة الدعوية والقرآنية من رعاية واهتمام داخل المحافظة، كما وجه الشكر إلى أعضاء لجنة التحكيم وإلى أولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم وتشجيعهم.

وأكد وزير الأوقاف أن الهدف من مسابقة «دولة التلاوة» هو اكتشاف أجمل وأعذب الأصوات القرآنية في مصر، مشيرًا إلى أن مصر أنجبت عبر تاريخها عشرات ومئات من أعلام التلاوة الذين أضاءوا سماء العالم الإسلامي، وأن الوزارة تتطلع إلى أن تسهم المسابقة في تقديم جيل جديد من القراء يحمل رسالة المدرسة المصرية في التلاوة ويواصل ريادتها.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن التنافس الشريف بين أبناء جميع المحافظات يسهم في اكتشاف جيل جديد من القراء المتميزين، ويشجع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، مجددًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للمسابقة ورعايته لجميع المبادرات التي تخدم القرآن الكريم وأهله.

وشهدت التصفيات تقديم المتسابقين نماذج متنوعة من التلاوات القرآنية أمام لجنة التحكيم، وسط أجواء إيمانية مميزة، بما يعكس ثراء المدرسة المصرية في التلاوة وقدرتها على تقديم مواهب جديدة تواصل مسيرة كبار قراء مصر.

الدقهلية محافظه وزير الأوقاف

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