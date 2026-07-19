محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف لتفقد تصفيات دولة التلاوة بمسجد النصر

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الأستاذ الدكتور أسامه الأزهري وزير الأوقاف، في إطار زيارته للمحافظة لتفقد التصفيات الأولية لمسابقة "دولة التلاوة "، والمقامة بمسجد النصر بمدينة المنصورة ، والتي تضم متسابقين من محافظة الدقهليه ودمياط .

ورحب محافظ الدقهلية بوزير الأوقاف والوفد المرافق له، مؤكدًا تقديره لجهود الوزارة في خدمة كتاب الله، ودعم حفظة القرآن الكريم، ورعاية أصحاب الأصوات المتميزة في التلاوة.

وأشار اللواء طارق مرزوق إلى أن مسابقة "دولة التلاوة " تمثل فرصة مهمة لاكتشاف المواهب القرآنية، وتشجيع النشء والشباب على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية وبناء الوعي الصحيح.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتور محمد سليمان مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية، والشيخ السيد ربيع مدير مديرية أوقاف الدقهلية.