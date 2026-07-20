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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتعاقد مع فيكتوريا أوسي لتدعيم فريق الكرة النسائية

فيكتوريا أوسي
فيكتوريا أوسي
حسام الحارتي

أعلن الكابتن شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ، عن التعاقد مع الغانية فيكتوريا أوسي، لتدعيم صفوف الفريق ‏الأول خلال الفترة المقبلة‎. 

وأوضح أن اللاعبة وقعت على عقود انضمامها للفريق، وتم الانتهاء من ‏كافة الإجراءات المالية والإدارية، في ضوء تدعيم ‏الفريق بأفضل العناصر.‏
 الأهلي يجدد عقد لولو نصر موسمين ويواصل تدعيم فريق الكرة النسائية
 أعلن شادي محمد، مدير جهاز كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، تجديد عقد لولو نصر، لاعبة الفريق الأول، لمدة موسمين، في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد شادي محمد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن قرار تجديد عقد اللاعبة يأتي ضمن استراتيجية الإبقاء على العناصر المميزة، بما يضمن استمرار المنافسة بقوة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

وأضاف أن لولو نصر تعد من أبرز لاعبات الفريق، وأن استمرارها يمثل إضافة فنية كبيرة ودعمًا مهمًا لطموحات الأهلي في تحقيق النجاحات خلال المرحلة القادمة.

وفي سياق تدعيم صفوف الفريق، كان الأهلي أعلن أمس التعاقد مع اللاعبة الفلسطينية نارين الأصفر، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم النسائية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شادي محمد أن اللاعبة وقعت رسميًا على عقود انضمامها، كما تم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بقيدها ضمن قائمة الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

الكابتن شادي محمد الأهلي النادي الأهلي الغانية فيكتوريا أوسي

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