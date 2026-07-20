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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلاف والتمويل والتسويق .. الفلاحين تكشف أخطر تحديات قطاع الإنتاج الحيواني

الماشية
الماشية
شيماء مجدي

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية، الذي ينظمه مركز البحوث الزراعية تحت شعار "تحديات وفرص"، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في قطاع الإنتاج الحيواني

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة ،علي أن انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية عالميًا، وعلى رأسها قضايا الأمن الغذائي، والتغيرات المناخية، وانتشار الأمراض العابرة للحدود، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التداعيات الاقتصادية العالمية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص،لافتا أن  التنمية المستدامة للثروة الحيوانية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة وطنية واستراتيجية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، مشددًا على التزام الوزارة بدعم كل جهد علمي وبحثي واستثماري يسهم في بناء قطاع حيواني قادر على المنافسة.

من جانبه أثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين ، علي جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم في عقد مثل تلك المؤتمرات والمعارض بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمزارعين والفلاحين ، مؤكدا علي نجاح المؤتمر منذ اللحظة الأولى بسبب مشاركة قطاع عريض من المزارعين والفلاحين ومشاركتهم في فعاليات هذا المعرض

وأوضح أمين عام الفلاحين في كلمته علي هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية، أن تصريحات وزير الزراعة علاء فاروق بخصوص أن الدولة تنفذ مشروعًا قوميًا للتوسع في الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للارتقاء بالمنظومة الزراعية ككل وفي قلبها الثروة الحيوانية والسمكية ، حيث تولي الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا كبيرًا بتنمية قطاع الثروة الحيوانية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب تحسين السلالات، وتطوير الخدمات البيطرية، ودعم صغار المربين، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشاد "أبواللوز" بكلمة الوزير حينما استعرض أبرز إنجازات الوزارة مؤكدا أن إجمالي التمويل المخصص للمشروع القومي لإحياء البتلو تجاوز 11.2 مليار جنيه، استفاد منه أكثر من 46 ألف مربٍ، بإجمالي يزيد على 539 ألف رأس ماشية، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم وتحسين دخول صغار المربين،و أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الصحة الحيوانية من خلال رفع كفاءة المعامل المرجعية، والتوسع في إنتاج اللقاحات البيطرية، وتنفيذ برامج التحصين والترصد الوبائي لمواجهة الأمراض وحماية الثروة الحيوانية،وأن رؤية مصر 2030 تضع الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مقدمة أولوياتها

وأضاف "أبواللوز" أن الوزير أشار إلى استمرار عدد من التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، من بينها ارتفاع أسعار الأعلاف، والاعتماد على استيراد بعض مدخلات الإنتاج، إلى جانب تحديات التمويل والتسويق وضرورة تحسين السلالات عالية القيمة الإنتاجية،لافتا  أن الوزارة تنفذ حزمة متكاملة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات، تشمل التوسع في إنتاج المحاصيل العلفية، ودعم بدائل الأعلاف غير التقليدية، وتوفير التمويل الميسر للمربين، وتعزيز منظومة الإرشاد الزراعي والبيطري.

الزراعة الثروة الحيوانية الفلاحين التحديات

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