الفلاحين: مؤتمر مركز البحوث الزراعية يدعم الأمن الغذائي والاستثمار في الثروة الحيوانية

تشارك النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، فى المؤتمر والمعرض العلمي الذي ينظمه مركز البحوث الزراعية تحت عنوان «المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية التحديات والفرص»، وذلك تحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الزراعة وتعزيز التنمية المستدامة، وبرعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.

دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي

وأشاد النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، بالجهود التى تبذلها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية خلال الفترة الأخيرة، حيث واصل المركز أداءه العلمي والإرشادي والتنموي المتميز في مختلف المحافظات، وذلك من خلال أنشطة مكثفة قامت بها المعاهد والمعامل المركزية التابعة له، لافتا أن الوزارة والمركز حريصين على دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقات العملية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية.وأوضح الأمين العام للفلاحين، أن نقابة الفلاحين الزراعيين تحرص علي المشاركة فى مثل تلك الفعاليات،خصوصا أن المؤتمر والمعرض يستهدفان عرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الإنتاج الحيواني، وتبادل الخبرات بين الباحثين والمستثمرين، بما يسهم في تطوير منظومة الإنتاج وزيادة كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة فرص للتعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الأسمدة والتقاوي، ونظم الري الحديث، والصناعات الغذائية، والمعدات الزراعية، إلى جانب قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتكنولوجيا الزراعية والتحول الرقمي.

من جانبه قال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين،أن عددا من كبار الفلاحين والمزارعين،يحرصون علي التعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث في كل المجالات والأنشطة الخاصة بالمركز، نظرا للتعاون المثمر والبناء بين الجانبين فيما يخص التوعية وتحسين الإنتاجية ، لافتا أن المعرض المصاحب للمؤتمر سوف يوفر منصة متكاملة لعرض وتسويق المنتجات والخدمات الزراعية، مع إتاحة البيع المباشر للجمهور، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفلاحين والمواطنين وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة، كما يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من الجهات البحثية والعلمية، والشركات المحلية والدولية، بما يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار الزراعي، ويعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.