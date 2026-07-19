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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تطلق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد تطويره مزودا بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
أ ش أ

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي إطلاق موقع الوزارة الإلكتروني، عقب إعادة تطويره، وذلك في إطار استراتيجية التحول الرقمي للوزارة، متضمنا عرض الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين بشكل أفضل مما يسهل من التواصل المباشر والحصول على خدمات الوزارة المختلفة.

وأكدت الوزيرة أن الموقع الإلكتروني للوزارة عقب تطويره https://moss.gov.eg/ سيكون البوابة الرسمية للوزارة ومرجعا رسميا للمعلومات والخدمات المرتبطة بأنشطة الوزارة المختلفة، حيث تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والالتزام بأحدث التصميمات الموحدة والمعتمدة، لضمان تقديم تجربة متميزة ومتسقة عبر كافة المنصات الحكومية.

وأوضحت أن الموقع يتضمن بيانات خدمات الإدارات المركزية الخدمية المقدمة للجمهور" الأسرة والمرأة- الأشخاص ذوي الهمم- الحماية الاجتماعية- الرعاية الاجتماعية- التنمية والاستثمار".

وأشارت الوزيرة إلى أن الموقع مزود بخدمات الإتاحة للأشخاص ذوي الهمم" فاقدي البصر والسمع"، فضلا عن روابط الجهات التابعة للوزارة كصندوق مكافحة وعلاج الإدمان- التأمينات الاجتماعية- المركز القومي للبحوث الجنائية- بنك ناصر الاجتماعي"، وخدمات الأرقام الساخنة للوزارة، وخدمات الاستعلام عن بطاقة تكافل وكرامة، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم.

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي التحول الرقمي

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