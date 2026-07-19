مليونان وثلاثمائة ألف دولار لمقعد واحد.. جنون نهائي المونديال يحول الحلم إلى رفاهية للأثرياء

مع اقتراب صافرة البداية، تحولت مدينة نيويورك إلى مسرح عالمي تتقاطع فيه الأحلام مع الأرقام القياسية، فبين آلاف الجماهير التي توافدت من مختلف أنحاء العالم لمتابعة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، كانت هناك قصة أخرى تُكتب بعيدا عن المستطيل الأخضر، عنوانها "التذاكر الأغلى في تاريخ البطولة".

ليلة لا تشبه أي ليلة

وقبل أقل من 24 ساعة على المباراة النهائية، تجاوز سعر بعض التذاكر المعروضة على منصة إعادة البيع الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حاجز 2.3 مليون دولار، في مشهد يعكس حجم الإقبال غير المسبوق على المباراة التي ينتظر أن تكون الأخيرة للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في كأس العالم، إلى جانب الصدام المرتقب مع الجيل الإسباني الجديد بقيادة لامين جمال.

الطلب يفوق كل التوقعات

نفدت جميع التذاكر عبر منصة البيع الرسمية، بينما واصلت منصات إعادة البيع عرض عدد محدود من المقاعد بأسعار بدأت من أقل من 10 آلاف دولار ووصلت إلى أرقام خيالية.

ويرى خبراء سوق التذاكر أن هذا الارتفاع لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة الطلب الاستثنائي على حضور النهائي، خاصة مع القيمة التاريخية للمباراة التي تجمع بين بطل العالم الأرجنتيني والطموح الإسباني لاستعادة المجد.

كما أسهم اعتماد "فيفا" لأول مرة نظام التسعير الديناميكي، الذي يرفع الأسعار تلقائيًا مع زيادة الطلب، في تسجيل مستويات غير مسبوقة لتذاكر البطولة.

مونديال كسر كل التوقعات

رغم المخاوف التي سبقت انطلاق البطولة بشأن ارتفاع الأسعار وإجراءات التأشيرات وبعض التحديات التنظيمية في الولايات المتحدة، جاءت الأرقام لتؤكد نجاحًا جماهيريًا لافتًا.

وامتلأت غالبية ملاعب البطولة بالجماهير، إذ سجلت مباريات دور المجموعات نسب حضور قاربت السعة الكاملة، وهو ما أكد أن شغف كرة القدم تجاوز كل العقبات.

كما ساعد المستوى الفني المميز للبطولة، ووصول أقوى المنتخبات عالميًا إلى الأدوار النهائية، في رفع القيمة الرياضية والتجارية للمونديال إلى مستويات غير مسبوقة.

جدل حول التسعير وتحذيرات من إقصاء الجماهير

في المقابل، أثار نظام التسعير المتغير انتقادات واسعة بسبب غياب الشفافية في تحديد الأسعار، بينما اعتبرت روابط المشجعين أن البطولة أصبحت بعيدة عن متناول الجماهير العادية.

وساعدت قوانين إعادة بيع التذاكر في الولايات المتحدة على تضخم الأسعار بصورة كبيرة، ليصبح نهائي كأس العالم 2026 الأغلى في تاريخ منصات بيع التذاكر، متجاوزًا حتى نهائي بطولة "السوبر بول".

وأكدت منظمات تمثل جماهير كرة القدم أن المونديال تحول تدريجيًا إلى حدث يستفيد منه أصحاب القدرة المالية، وهو ما يتعارض مع شعار البطولة باعتبارها احتفالًا عالميًا يجمع مختلف الشعوب.

موعد نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026، اليوم الأحد 19 يوليو، على ملعب نيويورك – نيوجيرسي، حيث يلتقي منتخبا الأرجنتين وإسبانيا في مواجهة مرتقبة تنطلق في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS المالكة لحقوق بث كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب عدد من القنوات الدولية الحاصلة على حقوق البث في مختلف دول العالم، وسط متابعة جماهيرية تُتوقع أن تكون الأكبر في تاريخ البطولة.

نهائي للتاريخ داخل الملعب وخارجه

وبينما تتجه أنظار العالم إلى الصراع على الكأس الذهبية، يبقى الرقم الأبرز خارج المستطيل الأخضر هو تذكرة تجاوز سعرها 2.3 مليون دولار، لتؤكد أن نهائي كأس العالم 2026 لم يحطم الأرقام القياسية داخل الملاعب فقط، بل أعاد رسم خريطة اقتصاد الرياضة العالمية، في نسخة ستظل واحدة من أكثر النسخ إثارة وجدلًا في تاريخ المونديال.