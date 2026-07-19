قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح السلام العادل
رسائل مصرية حاسمة بشأن البحر الأحمر.. عبد العاطي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز الشراكة وتطورات القرن الأفريقي
مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال
مصر تدعو المجتمع الدولي للاقتداء ببلجيكا في حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت صمود مصر أمام الأزمات العالمية
اضطرابات هرمز تشعل أسعار الطاقة والصين تخفف صدمة سوق النفط العالمي
«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة
حكومة مدغشقر تعلن إعادة فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بسبب توترات الشرق الأوسط
مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
ديكلان رايس يكتب التاريخ أمام فرنسا بأرقام قياسية في ليلة برونزية إنجلترا
ميسي قبل 20 عامًا.. ويامال اليوم.. من كتب البداية الأفضل في كأس العالم؟
معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ميسي قبل 20 عامًا.. ويامال اليوم.. من كتب البداية الأفضل في كأس العالم؟

ميسي ولامين يامال
ميسي ولامين يامال
محمود أحمد

على مدار ما يقرب من عقدين ارتبط اسم ليونيل ميسي بكل المقارنات الممكنة في عالم كرة القدم فعشرات المواهب خرجت من أكاديمية برشلونة وحملت لقب "ميسي الجديد" لكن أغلبها اختفى سريعًا تحت وطأة الضغوط أو عجز عن بلوغ القمة.

اليوم يقف لامين يامال في مكان مختلف تمامًا فالجناح الإسباني الشاب لا يكتفي بكونه موهبة واعدة بل يدخل نهائي كأس العالم 2026 لاعبًا أساسيًا في منتخب إسبانيا مرتديًا القميص رقم 10 في برشلونة ومطاردًا حلمًا لم يحققه ميسي نفسه في ظهوره الأول بالمونديال.

وعندما يلتقي المنتخبان الإسباني والأرجنتيني في نهائي كأس العالم الليلة لن تكون المواجهة بين منتخبين فقط بل بين نهاية حقبة صنعها ميسي وبداية حقبة يأمل يامال أن يكون عنوانها الأبرز.

المقارنة التي طال انتظارها

منذ أن خطف لامين يامال الأضواء مع برشلونة بدأ الحديث عن تشابهه مع ليونيل ميسي ليس فقط بسبب موهبته الاستثنائية أو مركزه داخل الملعب ولكن أيضًا لأن كليهما خرج من مدرسة "لاماسيا" وبدأ في سن صغيرة جدًا يفرض نفسه على أكبر المسارح.

لكن المقارنة هذه المرة تختلف فهي لا تعتمد على الموهبة أو أسلوب اللعب فقط وإنما على الأرقام إذ يخوض يامال النسخة الأولى له في كأس العالم تمامًا كما فعل ميسي قبل 20 عامًا في مونديال ألمانيا 2006.

يامال .. حضور أكبر ومسؤولية مبكرة

بعمر 19 عامًا تحول لامين يامال إلى أحد أهم عناصر منتخب إسبانيا خلال مونديال 2026 وخاض النجم الشاب سبع مباريات بدأ ستًا منها أساسيًا وشارك في 495 دقيقة وسجل هدفًا واحدًا كما تسبب في ركلة جزاء ليساهم في وصول "لا روخا" إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ التتويج التاريخي عام 2010.

ورغم أن أرقامه التهديفية ليست ضخمة فإن تأثيره داخل الملعب كان واضحًا خاصة بفضل تحركاته وسرعته وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير.

والأهم من ذلك أنه يقف على بعد مباراة واحدة من إنهاء أول مشاركة مونديالية في مسيرته بالتتويج بكأس العالم.

ميسي في 2006.. البداية فقط

في المقابل كانت بداية ليونيل ميسي في كأس العالم مختلفة تمامًا عندما شارك في مونديال ألمانيا 2006 لم يكن النجم الأرجنتيني قد تحول بعد إلى القائد الأول لمنتخب بلاده واكتفى بالمشاركة في ثلاث مباريات فقط بدأ واحدة منها أساسيًا وخاض 122 دقيقة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر قبل أن يودع المنتخب الأرجنتيني البطولة من الدور ربع النهائي.

ورغم أن البطولة لم تشهد الانطلاقة الكبرى لميسي فإنها كانت الشرارة الأولى لمسيرة تحولت لاحقًا إلى واحدة من الأعظم في تاريخ اللعبة.

ماذا تقول لغة الأرقام؟

عند مقارنة المشاركة الأولى لكل لاعب في كأس العالم تميل الكفة إلى لامين يامال في عدد من المؤشرات.

فاللاعب الإسباني شارك في مباريات أكثر ولعب دقائق أكبر وحصل على ثقة مدربه منذ بداية البطولة كما وصل إلى المباراة النهائية.

أما ميسي فيتفوق في سرعة ترك بصمته بعدما سجل أول أهدافه في كأس العالم بعد 14 دقيقة فقط من مشاركاته مقابل 29 دقيقة احتاجها يامال لتسجيل هدفه الأول كما صنع هدفًا في مشاركته الأولى وهو ما لم يحققه اللاعب الإسباني حتى الآن.

لكن تبقى المقارنة نسبية لأن الظروف الفنية لكل بطولة تختلف كما أن مكانة ميسي في منتخب الأرجنتين عام 2006 لم تكن تشبه مكانة يامال الحالية مع إسبانيا.

بين أسطورة تكتب النهاية .. وموهبة تكتب البداية

اللقطة الأكثر إثارة في نهائي كأس العالم ليست فقط مواجهة الأرجنتين وإسبانيا بل أن يقف ليونيل ميسي الذي يقترب من إسدال الستار على مسيرته الدولية أمام لاعب يعتبره كثيرون الوريث الطبيعي لجيله.

ميسي يدخل النهائي بحثًا عن الاحتفاظ بلقب كأس العالم وإضافة النجمة الرابعة للأرجنتين بينما يبحث يامال عن أول لقب عالمي في مسيرته ليصبح أحد أصغر اللاعبين الذين يحققون هذا الإنجاز.

القميص رقم 10 .. ورمز انتقال الأجيال

يحمل لامين يامال اليوم القميص رقم 10 في برشلونة الرقم الذي تحول إلى أيقونة بعدما ارتداه ليونيل ميسي لسنوات طويلة ولذلك فإن المقارنة بينهما أصبحت حتمية لكن يامال نفسه يدرك أن السير على خطى ميسي لا يعني تقليده.

فالنجاح الحقيقي بالنسبة له سيكون في صناعة قصته الخاصة وليس تكرار قصة أحد مهما كان اسمه.

نهائي يتجاوز حدود النتيجة

بعيدًا عن هوية بطل كأس العالم يحمل النهائي قيمة رمزية كبيرة إذا فازت الأرجنتين سيواصل ميسي كتابة فصول جديدة في مسيرته التاريخية وربما يقترب أكثر من الكرة الذهبية التاسعة.

أما إذا انتصرت إسبانيا فقد يكون ذلك الإعلان الرسمي عن ميلاد نجم جديد يقود كرة القدم العالمية في السنوات المقبلة.

ليونيل ميسي ميسي لامين يامال نهائي كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب إسبانيا المنتخب الأرجنتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

ترشيحاتنا

معسكر إعداد الدوري ببرج العرب

الشريعي وأعضاء مجلس الإدارة يدعمون فريق إنبي خلال معسكر إعداد الدوري ببرج العرب

بيراميدز

بيراميدز يطير إلى تركيا الخميس لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد

ساكا

ساكا يدخل قائمة عظماء إنجلترا بعد ليلة البرونزية التاريخية أمام فرنسا

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد