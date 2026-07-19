وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار التواصل والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين لبحث سبل دفع التعاون الثنائي وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية.

وأشاد الوزيران خلال الاتصال بما تشهده العلاقات المصرية اليونانية من زخم متنام في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، معربين عن الحرص على مواصلة البناء على نتائج الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بما يعزز التعاون في المجالين السياسي والاقتصادي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وثمن الوزير عبد العاطي دعم اليونان لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية آلية التعاون الثلاثى بين ومصر واليونان وقبرص على مختلف المستويات بما يعزز من طبيعة الشراكة بين الدول الثلاث، مؤكداً ضرورة مواصلة تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المختلفة وتوسيع أطر التعاون الثلاثي فى شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الاتصال أيضاً إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية لخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.