اشتعال النيران بسفينة شمال عمان بعد تعرضها لمقذوف مجهول



قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه إم تي أو) ukmto إن سفينة أصيبت بقذيفة مجهولة على بعد 8 أميال بحرية (14.8 كم) شمال غرب كومزار العمانية، المطلة على مضيق هرمز، مضيفة أن السفينة لاتزال تائهة في البحر.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ukmto أن السفينة اشتعلت فيها النيران، واستطاع الطاقم النجاة وغادر السفينة بأمان على متن قوارب صغيرة.

وأردفت الهيئة البحرية البريطانية أن السفينة تبحر دون توجيه ولم يتم الإبلاغ عن أي تداعيات بيئية.

يأتي ذلك، فيما أفادت بيانات الشحن الدولية أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز ظل منخفضا خلال الأيام الماضية في ظل التصعيد المستمر.