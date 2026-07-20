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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي: استهداف المنشآت المدنية في الكويت انتهاك للقانون الدولي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف إحدى محطات الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت، مؤكدًا أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، واعتداءً مرفوضًا على سيادة دولة الكويت، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة.

استهداف المنشآت المدنية

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وحماية منشآتها الحيوية، مشددًا على أن أمن الكويت يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الاعتداءات، واتخاذ موقف حازم تجاه أي انتهاك يستهدف سيادة الدول العربية أو منشآتها المدنية.

https://youtu.be/tk36RxXHiGo

البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الاعتداء الإيراني محطات الكهرباء تحلية المياه دولة الكويت

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