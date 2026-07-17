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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليماحي يعزي الجزائر.. ويؤكد تضامن البرلمان العربي معها

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، في ضحايا الحريق المُفجع الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يتقبلهم شهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

البرلمان العربي الجزائر رئيس البرلمان العربي دار الأيتام حريق دار الأيتام بالجزائر محمد بن أحمد اليماحي اليماحي الجمهورية الجزائرية

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