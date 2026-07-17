اليماحي يعزي الجزائر.. ويؤكد تضامن البرلمان العربي معها

أعرب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قيادةً وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا، في ضحايا الحريق المُفجع الذي اندلع في دار للأيتام شرقي العاصمة الجزائر، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأكد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي التام مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في هذا المصاب الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يتقبلهم شهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.