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موعد نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قبل موقعة إسبانيا والأرجنتين.. الفيفا يكسر التقاليد لأول مرة | ما الذي سيحدث ؟

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

في خطوة غير مسبوقة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن يمنح الجماهير فرصة استثنائية للوجود في قلب الحدث قبل صافرة نهائي كأس العالم 2026، ليحول المؤتمر الصحفي التقليدي إلى تجربة تفاعلية تفتح أبوابها أمام المشجعين للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

فبدلا من اقتصار المؤتمر على الصحفيين ووسائل الإعلام كما جرت العادة، سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع حدث تاريخي يجمعهم بنجوم اللعبة والمدربين في أجواء استثنائية، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين إسبانيا والأرجنتين.

تجربة جديدة الجماهير تدخل المشهد

بحسب ما كشفته صحيفة "التايمز" البريطانية، قرر "فيفا" إقامة المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يسبق نهائي كأس العالم بحضور جماهيري، في تحول لافت عن البروتوكولات التي ظلت ثابتة لعقود.

كأس العالم

ولن تكون هذه التجربة مجانية، إذ سيتعين على الراغبين في حضور المؤتمر شراء تذاكر تتجاوز قيمتها 80 دولارًا أمريكيًا (نحو 60 جنيهًا إسترلينيًا)، مقابل متابعة الحدث عن قرب والعيش في أجواء النهائي قبل انطلاقه.

إنفانتينو والمدربان في مواجهة الجماهير

وسيحضر المؤتمر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إلى جانب ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين وأحد لاعبي "التانجو"، فيما يمثل منتخب إسبانيا المدير الفني لويس دي لا فوينتي وأحد لاعبي "لاروخا".

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي "فيفا" لإضفاء مزيد من التفاعل بين الجماهير وأبطال اللعبة، ومنح المشجعين تجربة مختلفة تتجاوز حدود متابعة المباريات من المدرجات أو عبر الشاشات.

نجوم وأساطير يشاركون في الحدث

ولن يقتصر الحدث على المدربين واللاعبين فقط، إذ سيشهد حضور عدد من نجوم وأساطير كرة القدم، يتقدمهم المدافع الإنجليزي السابق ريو فرديناند، الذي سيمنح الجماهير فرصة التقاط الصور التذكارية معه مقابل 148 يورو.

كما سيكون حارس منتخب الرأس الأخضر المخضرم فوزينيا، أحد أبرز مفاجآت مونديال 2026، حاضرًا أيضًا، مع إتاحة فرصة التقاط الصور معه مقابل 100 يورو.

كسر للتقاليد قبل ليلة الحسم

اعتادت البطولات الكبرى، سواء كأس العالم أو دوري أبطال أوروبا، على إقامة المؤتمرات الصحفية النهائية بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام المعتمدة فقط، قبل يوم واحد من المباراة.

لكن قرار "فيفا" هذه المرة يمثل تحولًا واضحًا في طريقة إدارة الفعاليات الإعلامية، ويمنح الجماهير فرصة غير مسبوقة للمشاركة في أجواء الحدث العالمي، في خطوة قد تصبح تقليدًا جديدًا خلال النسخ المقبلة من البطولة.

كأس العالم

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الأحد إلى ملعب "ميتلايف" في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026، حيث يسعى "لاروخا" للتتويج بلقبه العالمي الثاني، بينما يطمح منتخب الأرجنتين للاحتفاظ بالكأس وإضافة لقب جديد إلى سجله التاريخي.

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