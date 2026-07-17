قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
محمد صلاح يعود للتدريبات بلياقة بدنية قوية
دعمًا للإنتاج.. الزراعة تصدر 368 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران.. اعرف أبرز التطورات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل نهائي كأس العالم 2026.. تاريخ مواجهات الأرجنتين وإسبانيا

نهائي كأس العالم
نهائي كأس العالم
حمزة شعيب

أسدل الدور نصف النهائي الستار على هوية طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح منتخبا الأرجنتين وإسبانيا في تجاوز عقبة المربع الذهبي، ليضربا موعدًا في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل العالم.

وجاء تأهل المنتخب الإسباني بعد أداء قوي أمام فرنسا، حسمه بالفوز بهدفين دون مقابل، ليقترب من استعادة اللقب العالمي الذي توج به للمرة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010. وعلى الجانب الآخر، واصل المنتخب الأرجنتيني رحلة الدفاع عن لقبه، بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى انتصار بنتيجة (2-1)، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الثانية تواليًا.

ويدخل المنتخبان اللقاء بأهداف مختلفة؛ إذ يتطلع منتخب إسبانيا إلى إضافة اللقب الثاني في تاريخه، بينما يأمل منتخب الأرجنتين في مواصلة هيمنته على الساحة العالمية بإحراز الكأس للمرة الرابعة، بعد تتويجه في نسخ 1978 و1986 و2022.

موعد ومكان نهائي كأس العالم

يستضيف ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، المعروف خلال البطولة باسم "نيويورك نيوجيرسي"، المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا والأرجنتين

سيتم نقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة beIN Sports، التي خصصت قنوات beIN Sports MAX 1 حتى beIN Sports MAX 6 لنقل النهائي، إلى جانب بث المباراة عبر قناة beIN Sports المفتوحة.

ملعب يحتضن الحدث الأكبر

يعد ملعب "ميتلايف" من أبرز الملاعب في الولايات المتحدة، إذ يتسع لأكثر من 82 ألف متفرج، وتم افتتاحه عام 2010. وسبق للملعب استضافة عدد من أبرز البطولات، من بينها نهائي كوبا أمريكا 2016 ونهائي كأس العالم للأندية 2025، ما يجعله أحد أبرز مسارح الأحداث الكروية العالمية.

تاريخ المواجهات بين المنتخبين

تشير الأرقام إلى تقارب كبير بين المنتخبين، بعدما التقيا في 14 مباراة سابقة، فاز كل منهما في 6 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وسيكون نهائي 2026 ثاني لقاء يجمع المنتخبين في كأس العالم، بعد مواجهتهما الوحيدة في مونديال 1966، والتي انتهت بفوز الأرجنتين (2-1). كما تمثل المباراة أول صدام بينهما منذ اللقاء الودي عام 2018، الذي حققت فيه إسبانيا أكبر انتصار في تاريخ المواجهات المباشرة بنتيجة (6-1).

 

يحمل النهائي العديد من العناوين المثيرة، إذ يسعى منتخب الأرجنتين للحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية وكتابة إنجاز جديد في تاريخه، بينما يطمح المنتخب الإسباني إلى العودة إلى منصة التتويج بعد غياب دام 16 عامًا، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم لمعرفة هوية بطل كأس العالم 2026.

الأرجنتين إسبانيا نهائي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ترشيحاتنا

الدعاء

ما هو وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة؟.. كيفية تحديده

يوم الجمعة

حكم قرآن الجمعة في المساجد قبل الأذان.. دار الإفتاء توضخ

وزارة الأوقاف

بالأرقام.. وزارة الأوقاف تنفذ أكثر من 9 ملايين نشاط دعوي وتوعوي خلال 12 عامًا

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد