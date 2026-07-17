قبل نهائي كأس العالم 2026.. تاريخ مواجهات الأرجنتين وإسبانيا

أسدل الدور نصف النهائي الستار على هوية طرفي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح منتخبا الأرجنتين وإسبانيا في تجاوز عقبة المربع الذهبي، ليضربا موعدًا في مواجهة مرتقبة لتحديد بطل العالم.

وجاء تأهل المنتخب الإسباني بعد أداء قوي أمام فرنسا، حسمه بالفوز بهدفين دون مقابل، ليقترب من استعادة اللقب العالمي الذي توج به للمرة الأولى في مونديال جنوب أفريقيا 2010. وعلى الجانب الآخر، واصل المنتخب الأرجنتيني رحلة الدفاع عن لقبه، بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا إلى انتصار بنتيجة (2-1)، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الثانية تواليًا.

ويدخل المنتخبان اللقاء بأهداف مختلفة؛ إذ يتطلع منتخب إسبانيا إلى إضافة اللقب الثاني في تاريخه، بينما يأمل منتخب الأرجنتين في مواصلة هيمنته على الساحة العالمية بإحراز الكأس للمرة الرابعة، بعد تتويجه في نسخ 1978 و1986 و2022.

موعد ومكان نهائي كأس العالم

يستضيف ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، المعروف خلال البطولة باسم "نيويورك نيوجيرسي"، المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليو 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا والأرجنتين

سيتم نقل المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة beIN Sports، التي خصصت قنوات beIN Sports MAX 1 حتى beIN Sports MAX 6 لنقل النهائي، إلى جانب بث المباراة عبر قناة beIN Sports المفتوحة.

ملعب يحتضن الحدث الأكبر

يعد ملعب "ميتلايف" من أبرز الملاعب في الولايات المتحدة، إذ يتسع لأكثر من 82 ألف متفرج، وتم افتتاحه عام 2010. وسبق للملعب استضافة عدد من أبرز البطولات، من بينها نهائي كوبا أمريكا 2016 ونهائي كأس العالم للأندية 2025، ما يجعله أحد أبرز مسارح الأحداث الكروية العالمية.

تاريخ المواجهات بين المنتخبين

تشير الأرقام إلى تقارب كبير بين المنتخبين، بعدما التقيا في 14 مباراة سابقة، فاز كل منهما في 6 مواجهات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وسيكون نهائي 2026 ثاني لقاء يجمع المنتخبين في كأس العالم، بعد مواجهتهما الوحيدة في مونديال 1966، والتي انتهت بفوز الأرجنتين (2-1). كما تمثل المباراة أول صدام بينهما منذ اللقاء الودي عام 2018، الذي حققت فيه إسبانيا أكبر انتصار في تاريخ المواجهات المباشرة بنتيجة (6-1).

يحمل النهائي العديد من العناوين المثيرة، إذ يسعى منتخب الأرجنتين للحفاظ على اللقب الذي توج به في النسخة الماضية وكتابة إنجاز جديد في تاريخه، بينما يطمح المنتخب الإسباني إلى العودة إلى منصة التتويج بعد غياب دام 16 عامًا، في مواجهة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم لمعرفة هوية بطل كأس العالم 2026.