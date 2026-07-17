محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم

أهدى محمد صلاح قائد منتخب مصر، البطل الأولمبي أحمد الجندي الحذاء الذي ارتداه خلال إحدى مباريات كأس العالم، وذلك تقديرًا لإنجازاته المميزة في رياضة الخماسي الحديث.

وتأتي الهدية امتدادًا للعلاقة الطيبة بين النجمين، بعدما سبق لصلاح دعم الجندي والإشادة بإنجازاته، في خطوة تؤكد حرصه على تحفيز أبطال الرياضات المختلفة ودعمهم معنويًا.

ويقترب النجم محمد صلاح من اتخاذ أحد أهم القرارات في مسيرته الكروية، بعدما أسدل الستار على رحلته التاريخية مع نادي ليفربول الإنجليزي، التي امتدت لتسعة أعوام حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية.

وبينما يترقب عشاق "الفرعون المصري" وجهته المقبلة، تتسابق عدة أندية ودوريات كبرى للفوز بخدماته، في ظل اهتمام متزايد من السعودية وتركيا والولايات المتحدة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن صلاح لا يتعجل إعلان قراره، إذ يفضل دراسة جميع العروض المطروحة بعناية، بحثًا عن المشروع الذي يلبي طموحاته الرياضية ويتناسب مع المرحلة الجديدة من مشواره الاحترافي.