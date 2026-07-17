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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الجمعة، مؤكدة سيطرة طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم الجمعة

يتحول الطقس اليوم إلى حار رطب نهاراً على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلاً. 

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة السطحية يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن القيم المعلنة في الظل، حيث تسجل نسبة الرطوبة العظمى ليلاً على السواحل الشمالية ما بين 95% إلى 90%، وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 85% إلى 80%.

نشاط رياح وأجواء حارة

وعلى صعيد حركة الأجواء، رصدت صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس فرصاً ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وشهد الطقس صباحا، تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر (من الساعة 4 وحتى الساعة 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مروراً بمدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وفيما يتعلق بحركة الرياح والملاحة، يشهد اليوم نشاطاً نسبياً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، مما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات الليل.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وأكّدت الأرصاد أن هذا النشاط يمتد بشكل خاص إلى بعض الشواطئ الساحلية مثل السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وبورسعيد، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الأمواج ليرتفع الموج ما بين 1.5 إلى 2 متر، وهو ما يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة من قِبل المصطافين ومرتادي الشواطئ.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 35 درجة مئوية في الظل، بينما تصل المحسوسة إلى 37 درجة. 

وفي السواحل الشمالية الغربية تسجل العظمى 31 درجة (المحسوسة 35)، بينما تسجل السواحل الشمالية الشرقية 33 درجة (المحسوسة 36). 

أما في أقاليم الصعيد، فيسود طقس شديد الحرارة إذ تسجل مناطق شمال الصعيد 37 درجة عظمى (المحسوسة 39)، وتصل ذروة الارتفاع في جنوب الصعيد لتسجل درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية، في حين تصل الدرجة المحسوسة إلى 42 درجة.

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