لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح استمرار غلق عدد من الشواطئ المفتوحة ومنع السباحة بها لليوم الرابع على التوالي، نتيجة استمرار ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين.

الشواطي المغلقة

وأكدت رئاسة المدينة أن قرار منع السباحة لا يزال ساريًا على شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر حتى استقرار الأحوال البحرية.

الشواطي الآمنة

وفي المقابل، أوضحت أن الشواطئ الآمنة والمسموح بالسباحة بها تشمل روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، والمنطقة المخصصة للسباحة بشاطئ الغرام، حيث تستمر فرق الإنقاذ في متابعة الحالة وتأمين المصطافين.

ودعت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح جميع المواطنين وزائري المحافظة إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن مسؤولي الشواطئ، مؤكدة أن حالة البحر تخضع للمتابعة المستمرة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور تحسن الأحوال الجوية واستقرار الأمواج.