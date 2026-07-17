عودة إصدار أكسفورد.. ميني تطرح أرخص طرازاتها لعام 2027

كشفت علامة "ميني" (MINI) البريطانية رسميًا عن عودة إصدارها الشهير والمحبوب “أكسفورد” كموديل لعام 2027 الجديد، لتطرح خيارًا استثنائيًا يدمج بين القيمة الاقتصادية والمظهر العصري الأنيق لسيارتها الأيقونية.

ويستهدف هذا الإصدار العملاء الباحثين عن التميز الرياضي والمواصفات الراقية دون الحاجة لتحمل تكاليف إضافية باهظة بالأسواق العالمية وتجنب أعباء الفئات الأعلى سعريًا.

تسعير منافس وتوفير كبير مقارنة بالفئات القياسية

يأتي طرح إصدار "أكسفورد" الجديد كبوابة دخول اقتصادية ممتازة لعشاق العلامة البريطانية؛ حيث يبدأ تسعير ميني كوبر ثنائية الأبواب من 25500 دولار أمريكي، ويرتفع الرقم قليلاً ليصل إلى 26850 دولارًا بعد إضافة رسوم الشحن والتوصيل الإلزامية البالغة 1350 دولارًا.

أما النسخة رباعية الأبواب والأكثر رحابة للعائلات فيبدأ سعرها الأساسي من 26500 دولار أمريكي، ويصل إلى 27850 دولارًا شاملة رسوم الشحن والتوصيل بالكامل.

ويعني هذا التسعير الذكي خفض التكلفة المادية بمقدار يصل إلى 4000 دولار كاملة مقارنة بالفئة القياسية التقليدية، مع الاحتفاظ بنفس المزايا التكنولوجية والاعتمادية الميكانيكية للسيارة دون أي تنازلات بالأسواق.

تفاصيل التصميم والتجهيزات الحصرية دون تكلفة إضافية

تعتمد نسخة "أكسفورد" لعام 2027 على طرازي "Cooper C" للبابين والأربعة أبواب، وتتميز بتقديم حزمة من الترقيات الجمالية الراقية واللمسات الرياضية الحصرية كعناصر أساسية مدمجة دون أي تكلفة إضافية على السعر الأساسي.

وتتوفر السيارة بثلاثة خيارات مميزة للطلاء الخارجي وهي الأصفر اللامع والأزرق الميتاليك والأبيض الناصع، وتأتي قياسيًا بسقف مطلي باللون الأسود اللامع المتباين مع أغطية مرايا جانبية سوداء لمظهر رياضي جريء.

وتم تزويد الإصدار بعجلات معدنية كبيرة قياس 18 بوصة بتصميم ثنائي اللون ومجهزة بإطارات صيفية رياضية، بينما تحتوي المقصورة على مقاعد رياضية مريحة مكسوة بمزيج من قماش الفيسين الفاخر باللونين الرمادي والأزرق مع بطانة سقف داخلية بلون الفحم الداكن لتعزيز الطابع الفخم ومنح الركاب تجربة بصرية متميزة.

محرك نشط وأحدث تقنيات السلامة والأمان لحماية السائق

تعتمد ميني كوبر أكسفورد لعام 2027 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني متطور، يولد قوة 161 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 184 رطلاً-قدم.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات يعمل بنظام الدفع الأمامي ليوفر تسارعًا نشطًا واستجابة حركية رشيقة على الطرقات.

وعلى الرغم من سعرها الاقتصادي، لم تتنازل ميني عن تكنولوجيا الأمان؛ حيث تأتي السيارة مجهزة قياسيًا بحزمة الأمان النشط لمساعدة السائق، والتي تشمل نظام مراقبة النقاط العمياء ونظام التحذير من تصادم حركة المرور الخلفية مع خاصية الكبح التلقائي لحماية السائق والركاب من الحوادث المفاجئة بالأسواق.

فرص توفر السيارة وأسعار الصيانة في السوق المصري

تحظى سيارات ميني كوبر بمكانة استثمارية ممتازة لدى فئة الشباب وعشاق السيارات المدمجة الفاخرة في مصر؛ حيث يفضلها الكثيرون كسيارة يومية أنيقة تتميز بسلاسة التوجيه وركنها السهل في شوارع المدن المزدحمة.

ومع طرح إصدار أكسفورد الاقتصادي لعام 2027، يتوقع خبراء سوق السيارات في مصر أن تزداد تكتيكيًا رغبة المستهلكين في استيراد هذا الطراز عبر بوابات الاستيراد الشخصي أو عبر الوكلاء والمناطق الحرة، للاستفادة من سعره المنخفض ومواصفاته الفخمة مقارنة بالفئات العادية.

وينصح الفنيون في مصر الملاك بضرورة الانتباه إلى إجراء الصيانة الدورية لمنظومة التوربو وميكانيكية ناقل الحركة مزدوج القابض، والتأكد من توافر قطع الغيار الأصلية لدى مراكز الخدمة المعتمدة بمصر للحفاظ على كفاءة السيارة وقيمتها الاستثمارية عند إعادة البيع بنهاية عام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.