عموتة يعتمد على تقارير الإسكاوتنج لاختيار صفقات الأهلي الجديدة

دخل ملف صفقات الأهلي مرحلة جديدة من التجهيز، بعدما بدأ المدير الفني المغربي الحسين عموتة سلسلة اجتماعات يومية مع إدارة الإسكاوتنج بالنادي، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة التدعيمات الصيفية.

وتعرض الإدارة، بقيادة أحمد أبو مسلم ونافع عبد الدايم، تقارير فنية دقيقة عن اللاعبين المرشحين، تشمل الأداء والإحصائيات والأرقام، بما يساعد الجهاز الفني على اتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقات.

وأثنى عموتة على التعاون الكبير الذي يلقاه من إدارة الإسكاوتنج، مؤكدًا أن المعلومات المقدمة توفر رؤية واضحة حول احتياجات الفريق قبل انطلاق الموسم.

ويتولى أحمد أبو مسلم مسؤولية إدارة الإسكاوتنج، خلفًا لأنيس بوجلبان، الذي اعتذر عن المنصب بسبب ارتباطه بمهام فنية مع المنتخبات التونسية، ويتواجد نافع عبد الدايم رفقة أبو مسلم في إدارة الإسكاوتنج منذ عدة أسابيع.