الاحتلال يصعد بالضفة.. اقتحامات واعتقالات في رام الله ونابلس ومستوطنون يخربون شبكة الكهرباء في بيتا

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الجمعة/، عملياتها في الضفة الغربية، حيث اقتحمت بلدات وقرى شرق رام الله ومدينة نابلس، ونفذت حملة اعتقالات، فيما أقدم مستوطنون على تخريب أعمدة الكهرباء في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر مالك شرق رام الله، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة؛ ما أدى إلى اندلاع عدة حرائق أخمدتها طواقم الدفاع المدني، كما اقتحمت بلدة سلواد واحتجزت عدداً من الشبان وحققت معهم ميدانياً قبل الإفراج عنهم، دون تسجيل اعتقالات.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون منطقة الظهرة على أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس، وأقدموا على قطع وإتلاف أعمدة الكهرباء، في رابع اعتداء من نوعه يستهدف شبكة الكهرباء في المنطقة.

على الصعيد الدبلوماسي، بحثت سفيرة دولة فلسطين لدى تركمانستان رنا أبو حجلة مع نائب وزير خارجية تركمانستان مياهري بياشيموفا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأطلعتها على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي المقررة في نوفمبر المقبل.

وأكدت السفيرة الفلسطينية أهمية دعم المجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الديمقراطي، فيما شددت المسؤولة التركمانستانية على أهمية العملية الانتخابية باعتبارها حقاً ديمقراطياً يعكس إرادة الشعوب، معربة عن تمنياتها للشعب الفلسطيني بالأمن والسلام والاستقرار، واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون السياسي والتنسيق الثنائي بين البلدين.