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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري ينفذ هجوما قويا على قاعدة العديد الأمريكية

قاعدة العديد القطرية
قاعدة العديد القطرية
محمود نوفل

نفذت قوت  الحرس الثوري الإيراني هجوما مفاجئا وقويا على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له : دمرنا منظومة رادار بعيدة المدى وطائرات تزويد وقود استراتيجية أمريكية بشكل كامل في الهجوم على قاعدة "العديد".

وأضاف البيان الإيراني : على العدو ومن يستضيفون قواعده أن يعلموا أن العدوان على المدنيين والبنية التحتية المدنية سيكبدهم ثمناً باهظاً.

وتابع : إذا ما استمر العدو على هذا النهج فإنه سيواجه ردوداً أشد وطأةً ستخلد في تاريخ المعارك.

وزاد : العملية على قاعدة "العديد" في قطر جاءت استكمالاً لعملية الرد بالمثل على العدوان الأمريكي الليلة الماضية.

وأكمل : العملية على قاعدة "العديد" في قطر جاءت ضمن الموجة 16 من عملية "نصر 2".

وختم الحرس الثوري بيانه : العملية على قاعد العديد في قطر تحية لأرواح شهداء جرائم الولايات المتحدة الأخيرة وانتقاماً من المعتدي

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