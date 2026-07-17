الحرس الثوري يعلن تدمير رادارين أمريكيين بجزر سلامة في سلطنة عمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير رادار تحكم بحري بجزر سلامة ورادار تحكم جوي أمريكي بمنطقة غانم في سلطنة عمان.

وفي وقت سابق ؛ هاجمت إيران فندقاً في سلطنة عُمان حيث نشرت وكالة "فارس" الإيرانية بأن الهجوم الإيراني استهدف مركز إسكان قوات الدعم التابعة للجيش الأمريكي في عُمان، وهو من اصول البنية التحتية للدعم العملياتي للامريكيين في المنطقة.

و أظهرت الوكالة الإيرانية صور الأقمار الاصطناعية تكشف أضرارا لحقت بفندق في منطقة الدقم مؤكدة أن الفندق يقطنه جنود أمريكيون.

ومن جانبه لم يعلق الإعلام العماني على الحادث.