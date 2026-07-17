إسرائيل في حالة تأهب قصوى.. تقرير يكشف سبب امتناع إيران عن استهدافها

كشف تقرير نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يواصل رفع مستوى التأهب منذ أكثر من شهر، تحسبًا لاحتمال تعرض إسرائيل لهجوم إيراني، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج.



وبحسب التقرير، فإن طهران ركزت هجماتها خلال الفترة الأخيرة على أهداف وقواعد أمريكية في دول الخليج، بينما امتنعت حتى الآن عن استهداف إسرائيل بشكل مباشر، رغم استمرار التوتر الإقليمي.



وأشار التقرير إلى أن إيران لم تدفع حتى الآن بحلفائها في لبنان أو اليمن أو العراق أو سوريا للمشاركة في المواجهة، معتبرًا أن طهران تدرك أن أي هجوم مباشر على إسرائيل سيقابل برد عسكري إسرائيلي واسع.



وأضافت الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي يُبقي طائراته المقاتلة وبطاريات الدفاع الجوي في حالة جاهزية مرتفعة، مع استمرار نشر منظومات الاعتراض في مختلف أنحاء البلاد، استعدادًا لأي تطورات مفاجئة.



ونقلت معاريف عن مصدر عسكري قوله إن القوات الجوية تراقب التطورات في إيران بشكل متواصل وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية الدفاعية والهجومية منذ الثامن من يونيو، مع تعزيز أعداد الطائرات المسلحة وأطقم الطيارين، تحسبًا لأي تصعيد محتمل.