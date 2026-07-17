قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في 6 أسابيع مع تصاعد الحرب بين إيران وأمريكا
مرض غامض يضرب تل أبيب.. إسرائيل تعلن أول إصابة بفيروس غرب النيل
الأوقاف تخصص موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان «حق الطريق وآدابه»
الأرصاد تحذر من رطوبة مرتفعة وشبورة مائية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
الجيش الأردني يعلن إعتراض وسقوط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة
الحرس ‌الثوري يهاجم مركز ​قيادة أمريكي للعمليات ​الخاصة في سوريا
نفق "بوغاز نيو مارينا".. مشروع جديد لربط البحيرات وتحسين جودة المياه
ليس للجميع.. قانون الخدمة المدنية يحدد 4 حالات تستحق تخفيض ساعات الدوام
تفاصيل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا.. الآن
دعاء سعة الرزق وسداد الديون.. كلمات نبوية رددها طوال اليوم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: كفاية حملات على مصطفى مدبولي.. اختلفت معه كثيرًا لكن لا أحد ينكر جهوده.. التموين: تنقية بطاقات الدعم استجابة لمطالب الرأي العام
الحرس الثوري: لن نسمح بتصدير النفط والغاز من المنطقة طالما استمرت الهجمات الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري: لن نسمح بتصدير النفط والغاز من المنطقة طالما استمرت الهجمات الأمريكية

الحرس الثوري
الحرس الثوري
فرناس حفظي

أكد الحرس الثوري الإيراني أن تصدير النفط والغاز من المنطقة سيتوقف ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، مشددًا على أنه "لن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز واحدة" في ظل استمرار ما وصفه بـ"الاعتداءات الأمريكية"، في تصعيد جديد للتصريحات وسط التوتر المتزايد في الخليج.

أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مواقع ومراكز تابعة للجيش الأمريكي في الكويت باستخدام طائرات مسيّرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الجيش الأمريكي استكمل الليلة موجة جديدة واسعة من الضربات على إيران، بمشاركة مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفن حربية.

وأضافت القيادة أن الضربات، التي نُفذت باستخدام ذخائر دقيقة، استهدفت عشرات الأهداف العسكرية، بينها مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية.


وأشارت إلى أن هذه هي الليلة السادسة على التوالي من الضربات الأمريكية داخل إيران، مؤكدة انتشار أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.

الحرس الثوري الحرس الثوري الإيراني تصدير النفط الهجمات الأمريكية قطرة نفط الاعتداءات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

ترشيحاتنا

سرطان الدم

اعراض سرطان الدم.. 9 علامات تحذيرية لايجب تجاهلها

برج الثور

برج الثور| حظك اليوم الجمعة 17 يوليو 2026: ستواجه بعض التحديات

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل يضر الشاي الأخضر الكلى؟.. لا تغسل الدجاج قبل الطهي لهذا السبب الخطير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد