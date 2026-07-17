الحرس الثوري: لن نسمح بتصدير النفط والغاز من المنطقة طالما استمرت الهجمات الأمريكية

أكد الحرس الثوري الإيراني أن تصدير النفط والغاز من المنطقة سيتوقف ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة، مشددًا على أنه "لن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز واحدة" في ظل استمرار ما وصفه بـ"الاعتداءات الأمريكية"، في تصعيد جديد للتصريحات وسط التوتر المتزايد في الخليج.

أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مواقع ومراكز تابعة للجيش الأمريكي في الكويت باستخدام طائرات مسيّرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الجيش الأمريكي استكمل الليلة موجة جديدة واسعة من الضربات على إيران، بمشاركة مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفن حربية.

وأضافت القيادة أن الضربات، التي نُفذت باستخدام ذخائر دقيقة، استهدفت عشرات الأهداف العسكرية، بينها مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية.



وأشارت إلى أن هذه هي الليلة السادسة على التوالي من الضربات الأمريكية داخل إيران، مؤكدة انتشار أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.