أخبار التوك شو| مصطفى بكري: كفاية حملات على مصطفى مدبولي.. اختلفت معه كثيرًا لكن لا أحد ينكر جهوده.. التموين: تنقية بطاقات الدعم استجابة لمطالب الرأي العام

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي





مصطفى بكري: كفاية حملات على مصطفى مدبولي.. اختلفت معه كثيرًا لكن لا أحد ينكر جهوده

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعرض لحملات ممنهجة، مشيرا إلى أنه لا بد من التوقف عن استهدافه، ومثمنًا الجهود التي بذلها خلال فترة توليه المسؤولية.

يوسف بطرس غالي: مصر تغيرت بصورة هائلة خلال 14 عامًا.. و6 أكتوبر أصبحت "مدينة فوق مدينة"

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن سنوات ابتعاده عن مصر جعلته يفتقد تفاصيل الحياة اليومية التي تميز الشارع المصري، مؤكدًا أن أكثر ما اشتاق إليه كان حيوية الناس وأجواء الشوارع والزحام الذي يمنح المدينة طابعها الخاص.

التموين: تنقية بطاقات الدعم استجابة لمطالب الرأي العام.. والتظلم يبدأ فور ظهور سبب الاستبعاد

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم جاءت استجابة لمطالب الرأي العام على مدار السنوات الماضية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

الأرصاد: طقس مستقر.. والرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة وتحذيرات للمصطافين من اضطراب البحر المتوسط

أكدت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم المحافظات، مع تسجيل درجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال هذه الفترة.

محمد الباز يعتذر لنادي قضاة مصر ويؤكد احترامه الكامل لأحكام القضاء

أكد الإعلامي محمد الباز التزامه بتقديم الاعتذار إلى نادي قضاة مصر والقضاة، تنفيذًا للحكم الصادر في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة السابقة الدكتورة جيهان زكي.

والدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهم

كشفت والدة مصطفى "زيكو"، لاعب المنتخب الوطني، تفاصيل مؤثرة عن رحلة كفاحها وأسرتها، مؤكدة أنها كرّست حياتها لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، وتحملت سنوات طويلة من العمل الشاق حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم وتحقيق أحلامهم.

هبوط جديد في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يفقد 30 جنيهًا وترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 16 يوليو 2026، متأثرة بانخفاض الأسعار عالميًا، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يومي 28 و29 يوليو الجاري، والذي قد يحدد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

هيئة الدواء: السوق المصرية تحقق معدلات نمو تتجاوز العديد من المعدلات العالمية

قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الأرقام الدقيقة لمعدلات التداول في سوق الدواء خلال النصف الأول من عام 2026 لم تُحسم بعد، موضحاً أن السوق المصرية تحقق معدلات نمو تتجاوز العديد من الأسواق المقارنة والمعدلات العالمية.

سفير مصر في بلجيكا: القاهرة تطالب منذ اليوم الأول بالبدء الفوري في مشروعات التعافي المبكر في غزة

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إنّ تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة يواجه العديد من التحديات.

البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي كأس العالم

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الامريكي ترامب سيحضر نهائي كأس العالم، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .