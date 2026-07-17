تفاصيل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا.. الآن

استقر سعر أشهر عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 16-7-2026 وذلك خلال تعاملات اليوم دون تغيير.

آخر تحديث لعيار 21

وسجل أشهر جرام ذهب في آخر تحديث له وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وصل متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة مع تعاملات اليوم دون تغيير وبعد ساعات من بدء التعاملات المسائية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 5810 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6640 جنيها للشراء و 6582 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6086 جنيها للشراء و 6034 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5810 جنيها للشراء و 5760 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 4980 جنيها للشراء و 4937 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب 46.48 ألف جنيه للشراء و 46.08 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية

بلغ سعر أوقية الذهب 4004 دولار للشراء و 4003 دولار للبيع.

الذهب في الأسواق العالمية

وشهد سعر الذهب تراجعًا محدودا داخل الأسواق وسط متابعة من الخبراء والمتخصصون تطورات الأزمة الإيرانية ونتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب حيث يعتبر المحرك الرئيسي لأسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.

كما أنن اتساع الفجوة السعرية يعكس استمرار ارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد والهوامش التجارية، إلى جانب تأثر السوق المحلية بالتقلبات العالمية، في الوقت الذي يحاول فيه التجار الحفاظ على هوامش الربحية.

وتعرض سعر الذهب لإنخفاض واضح في وتيرة التداولوهو ما يعكس حالة من الترقب والهدوء النسبي في السوق المحلية انتظارًا للمستجدات العالمية.

بيانات التضخم الأمريكية تضغط على الذهب

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.5% خلال يونيو، مسجلًا أول انخفاض في خمسة أشهر، دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، مع تراجع تكاليف الطاقة بنسبة 5.7%، الأمر الذي خفف الضغوط التضخمية ودعم توقعات بتهدئة وتيرة التشديد النقدي.

كما أن هذه البيانات دفعت أسعار الذهب العالمية للتراجع إلى قرب 4050 دولارًا للأوقية، مع استمرار الأسواق في تقييم المسار المتوقع للفائدة الأمريكية.

الدولار يتراجع... والتوترات الجيوسياسية تحد من خسائر الذهب

وفي المقابل، حدّت التوترات الجيوسياسية من خسائر المعدن الأصفر، بعدما تصاعدت المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران عقب انهيار اتفاق التهدئة، واستئناف الضربات العسكرية والهجمات على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما أبقى احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر عند نحو 49%.