غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان

أفادت تقارير لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ، الليلة الماضية، غارة جوية استهدفت بلدة المنصوري في جنوب لبنان، دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات.

ويأتي القصف في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية وتصاعد العمليات العسكرية في المنطقة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان بشأن المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أو ما يُعرف بالمناطق التجريبية، شهدت اقتراح وسطاء نشر جنود إيطاليين على الأرض لمراقبة عملية إخلاء المنطقة من الأسلحة ومن عناصر حزب الله.

وأضافت الصحيفة، في تقرير اليوم الخميس، أن وسطاء اقترحوا أيضًا أن تشرف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على العملية، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة عارضتا هذا الاقتراح بشدة خلال المحادثات التي عُقدت في روما بوساطة أمريكية.

وأوضحت أن ممثلي الجانب الإسرائيلي قالوا خلال المحادثات إنه على الجيش الإسرائيلي دراسة مدى نجاح البرنامج التجريبي، الذي سيرسل الجيش اللبناني بموجبه قوات إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي المقابل، يطالب لبنان بأن يكون جيشه مسؤولًا عن المناطق وعن عمليات التفتيش.