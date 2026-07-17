قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان
القانون يحسم الجدل.. متى يسمح بنقل الأعضاء ومتى يصبح الأمر محظورًا؟
سعر الدولار في البنوك الآن
هل حضور خطبة الجمعة شرط لصحتها؟.. اعرف الموقف الشرعي
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع ومراكز عسكرية أمريكية في الكويت
التليفزيون الإيراني: سماع دوي 3 انفجارات متتالية في تشابهار
سعر الذهب الآن
رسميا.. دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية
ترامب: الصين نفذت أكبر اختراق لبيانات الناخبين في تاريخ الانتخابات الأمريكية
قبل ما تخرج الجمعة.. الرطوبة ترفع درجات الحرارة والمنيا وأسوان تسجلان أرقاما قياسية
مقـ.تل 7 أشخاص في غارات أمريكية على جسور جنوب إيران
أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أفادت تقارير لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ، الليلة الماضية، غارة جوية استهدفت بلدة المنصوري في جنوب لبنان، دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر أو وقوع إصابات.

ويأتي القصف في ظل استمرار التوتر على الحدود الجنوبية وتصاعد العمليات العسكرية في المنطقة. 

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن المحادثات بين إسرائيل ولبنان بشأن المناطق التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، أو ما يُعرف بالمناطق التجريبية، شهدت اقتراح وسطاء نشر جنود إيطاليين على الأرض لمراقبة عملية إخلاء المنطقة من الأسلحة ومن عناصر حزب الله.

وأضافت الصحيفة، في تقرير اليوم الخميس، أن وسطاء اقترحوا أيضًا أن تشرف قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) على العملية، إلا أن إسرائيل والولايات المتحدة عارضتا هذا الاقتراح بشدة خلال المحادثات التي عُقدت في روما بوساطة أمريكية.

وأوضحت أن ممثلي الجانب الإسرائيلي قالوا خلال المحادثات إنه على الجيش الإسرائيلي دراسة مدى نجاح البرنامج التجريبي، الذي سيرسل الجيش اللبناني بموجبه قوات إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وفي المقابل، يطالب لبنان بأن يكون جيشه مسؤولًا عن المناطق وعن عمليات التفتيش.

الجيش الإسرائيلي غارة جوية بلدة المنصوري جنوب لبنان العمليات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

حالة الطقس

الأرصاد تطلق "إنذار الرطوبة".. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

ترشيحاتنا

كريس جينر

كريس جينر تنعى والدتها بعد وفاتها عن 91 عاما: قلبي تحطم إلى مليون قطعة

النجمة العالمية آن هاثاواي

آن هاثاواي تخطف الأنظار بإطلالات حمل أنيقة.. ألوان جريئة وتصاميم راقية

متواضعة ودمها خفيف .. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة بالسعودية

متواضعة ودمها خفيف.. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة

بالصور

طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد