قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري جنوب لبنان
القانون يحسم الجدل.. متى يسمح بنقل الأعضاء ومتى يصبح الأمر محظورًا؟
سعر الدولار في البنوك الآن
هل حضور خطبة الجمعة شرط لصحتها؟.. اعرف الموقف الشرعي
الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع ومراكز عسكرية أمريكية في الكويت
التليفزيون الإيراني: سماع دوي 3 انفجارات متتالية في تشابهار
سعر الذهب الآن
رسميا.. دمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية
ترامب: الصين نفذت أكبر اختراق لبيانات الناخبين في تاريخ الانتخابات الأمريكية
قبل ما تخرج الجمعة.. الرطوبة ترفع درجات الحرارة والمنيا وأسوان تسجلان أرقاما قياسية
مقـ.تل 7 أشخاص في غارات أمريكية على جسور جنوب إيران
أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني يعلن استهداف مواقع ومراكز عسكرية أمريكية في الكويت

الجيش الإيراني
الجيش الإيراني
فرناس حفظي

أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مواقع ومراكز تابعة للجيش الأمريكي في الكويت باستخدام طائرات مسيّرة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر.

كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن الجيش الأمريكي استكمل الليلة موجة جديدة واسعة من الضربات على إيران، بمشاركة مقاتلات وطائرات مسيّرة وسفن حربية.

وأضافت القيادة أن الضربات، التي نُفذت باستخدام ذخائر دقيقة، استهدفت عشرات الأهداف العسكرية، بينها مواقع للمراقبة الساحلية والدفاعات الجوية، وبنى تحتية لوجستية وقدرات بحرية.


وأشارت إلى أن هذه هي الليلة السادسة على التوالي من الضربات الأمريكية داخل إيران، مؤكدة انتشار أكثر من 50 ألف جندي أمريكي في أنحاء الشرق الأوسط.

الجيش الإيراني للجيش الأمريكي الكويت طائرات مسيّرة الدفاعات الجوية قدرات بحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بتوجيهات الرئيس السيسي| صرف 3000 جنيه بالبطاقة بدءًا من اليوم لهؤلاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

جماهير بشكتاش

جماهير بشكتاش توقف تقديم تروسارد.. وهتافات مدوية تطالب بضم محمد صلاح

نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي

بسبب اللهيب والحر.. موعد نهاية العمل بـ التوقيت الصيفي 2026

ميسي يىتدي السوار الاحمر في يده

السر في السوار الأحمر.. لماذا يرتدي ميسي سوار العقد السبع وما هي علاقته بـ"اليهود"؟

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

حالة الطقس

الأرصاد تطلق "إنذار الرطوبة".. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد غدا

شريف اكرامي

بالدموع.. شريف إكرامي يعلن اعتزاله كرة القدم برسالة وداع

ترشيحاتنا

كريس جينر

كريس جينر تنعى والدتها بعد وفاتها عن 91 عاما: قلبي تحطم إلى مليون قطعة

النجمة العالمية آن هاثاواي

آن هاثاواي تخطف الأنظار بإطلالات حمل أنيقة.. ألوان جريئة وتصاميم راقية

متواضعة ودمها خفيف .. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة بالسعودية

متواضعة ودمها خفيف.. الجمهور السعودي يحتفي بمي عمر بعد عرض شمشون ودليلة

بالصور

طريقة عمل البنانا كريم كراميل.. حلوى صيفية باردة بمذاق غني

طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل
طريقة عمل البنانا كريم كراميل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد