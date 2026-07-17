آن هاثاواي تخطف الأنظار بإطلالات حمل أنيقة.. ألوان جريئة وتصاميم راقية

أثبتت النجمة العالمية، آن هاثاواي أن الحمل لا يقف عائقًا أمام الأناقة، بل يمنحها فرصة جديدة للتألق بإطلالات تجمع بين الراحة والرقي. فمنذ إعلانها انتظار مولودها الثالث عبر مقطع فيديو نشرته على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت كل إطلالة لها محط اهتمام عشاق الموضة، بعدما نجحت في تقديم أسلوب عصري يناسب فترة الحمل دون التخلي عن بصمتها الأنيقة.

وتواصل آن هاثاواي خلال هذه الفترة الترويج لأحدث أعمالها السينمائية، حيث أنهت مؤخرًا جولتها الخاصة بفيلم The Devil Wears Prada 2، قبل أن تبدأ الترويج لفيلمها المنتظر The Odyssey، بالتزامن مع أشهر حملها. وخلال ظهوراتها المتعددة، حرصت على اختيار أزياء مريحة بتصاميم راقية، مع اعتماد ألوان مشرقة ولمسات عصرية أضفت حيوية على إطلالاتها.

ومن أبرز إطلالاتها، ظهورها في العرض الأول لفيلم The Odyssey في لندن، حيث ارتدت فستانًا أزرق طويلًا من دار Dior بتصميم مكشوف الكتفين، تميز بقصته الانسيابية والكسرات الناعمة التي أبرزت حملها بطريقة أنيقة. وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية رقيقة، مع مكياج ارتكز على أحمر شفاه بارز وتسريحة شعر ناعمة زادت من فخامة مظهرها.

كما لفتت الأنظار بإطلالة مستوحاة من أسلوب البوهو شيك، أحد أبرز اتجاهات الموضة هذا الموسم، إذ اختارت فستانًا أبيض قصيرًا من مجموعة Blumarine 2027، تميز بالأكتاف المكشوفة والتفاصيل المكشكشة التي منحت الإطلالة طابعًا رومانسيًا ناعمًا، ونسقته مع حذاء جلدي بني يصل إلى الركبة من Gianvito Rossi، ليكتمل اللوك بلمسة بوهيمية أنيقة.

وفي ظهور آخر، فضّلت آن هاثاواي الألوان الجريئة، حيث ارتدت جمبسوت باللون الأحمر الكرزي من تصميم Ashlyn، تميز بتفصيل مكشكش عند منطقة الخصر أبرز حملها بأسلوب أنيق وعصري، مع حذاء بكعب عالٍ ومكياج هادئ منح الإطلالة توازنًا بين الجرأة والبساطة.

ولم تقتصر اختياراتها على الإطلالات اللافتة، بل برهنت أيضًا أن القطع الكلاسيكية يمكن أن تكون خيارًا مثاليًا خلال الحمل، إذ ظهرت بسترة زرقاء محبوكة من Brunello Cucinelli فوق تيشيرت أسود بسيط، مع سروال حمل مريح من La Ligne، وأكملت اللوك بحذاء مسطح من Alaïa مصنوع من القماش الشبكي، لتقدم إطلالة عملية وأنيقة تناسب الحياة اليومية.

وتؤكد آن هاثاواي من خلال اختياراتها المتنوعة أن أزياء الحمل لم تعد تقتصر على الملابس الفضفاضة التقليدية، بل أصبحت مساحة للتعبير عن الذوق الشخصي، من خلال تصاميم تجمع بين الراحة والأناقة، وهو ما جعلها واحدة من أبرز النجمات اللاتي قدمن إلهامًا جديدًا للموضة خلال فترة الحمل.