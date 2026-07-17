تقرير إسرائيلي: خلافات مع واشنطن وراء تأجيل زيارة نتنياهو للولايات المتحدة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل زيارته إلى الولايات المتحدة، مرجعًا القرار إلى تأجيل مراسم جنازة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إلا أن تقارير إعلامية إسرائيلية أشارت إلى وجود أسباب سياسية ودبلوماسية أخرى تقف خلف الخطوة.



وبحسب التقرير، فإن التوتر الذي ساد في الكواليس بين الجانبين جاء على خلفية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، التي انتقد فيها إسرائيل واتهمها بمحاولة التأثير على السياسة الخارجية الأمريكية، إلى جانب خلافات بين واشنطن وتل أبيب بشأن ملفات إيران وسوريا ولبنان.



وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استياءً من موقف نتنياهو الرافض لتزويد تركيا بطائرات "إف-35"، فيما لم يتحمس الجانب الأمريكي لعقد اللقاء في هذا التوقيت، خاصة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وعدم التوصل إلى تفاهمات بشأن جدول أعمال الاجتماع.



في المقابل، نفى مكتب نتنياهو هذه الرواية، مؤكدًا أن سبب تأجيل الزيارة يعود حصريًا إلى تأجيل جنازة غراهام، وأن رئيس الوزراء فضّل دمج المشاركة في مراسم التأبين مع اللقاء المرتقب في واشنطن بدلًا من القيام برحلتين منفصلتين خلال الشهر نفسه.