جمال الغندور: أخطاء تحكيمية غيرت نتيجة مباراة مصر.. وتكرارها يهدد مصداقية كرة القدم

أكد الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أن مباراة منتخب مصر ضد الأرجنتين شهدت أخطاء تحكيمية كان لها تأثير مباشر على النتيجة، مشيرًا إلى أن هذا الرأي لا يقتصر على وجهة نظر محلية، بل أيده عدد من المتخصصين في التحكيم على المستوى الدولي.

وقال الغندور، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، إن تكرار الأخطاء التحكيمية يثير علامات استفهام حول مصداقية المنافسات، موضحًا: «لما الأخطاء بتتكرر، يبقى فيه شك، والشك ده بيضرب مصداقية اللعبة كلها».

وأضاف أن الحالة التحكيمية المثيرة للجدل في مباراة مصر تكررت بصورة مشابهة في مباراة الأرجنتين وإنجلترا، معتبرًا أن التعامل المختلف مع الحالات المتشابهة أثار موجة واسعة من الانتقادات بين المتابعين والمحللين.

وأشار الغندور إلى أن الجدل الحالي لا يقتصر على الجماهير، بل يمتد إلى خبراء التحكيم في مختلف الدول، مؤكدًا أن الضغوط المتزايدة قد تدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى مراجعة بعض الجوانب التحكيمية خلال الفترة المقبلة، حفاظًا على نزاهة المنافسات.