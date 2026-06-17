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جمال الغندور: ميسى يستحق الطرد في مباراة الجزائر للعب العنيف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال الغندور: ميسى يستحق الطرد في مباراة الجزائر للعب العنيف

ميسي
ميسي
ميرنا محمود

علق جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق علي أحداث مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب جمال  الغندور: الدقيقة ٣١ كان يجب طرد ميسى للعب العنيف، الشوط الثانى ميسى يسجل هدفين لتصبح النتيجة ٠/٣ لصالح فريقه.

وتابع : السيناريو الاخر المفترض يكون الأرجنتين تلعب ب ١٠ لاعبين بداية من الدقيقة ٣٢ من الشوط الاول  ومن غير ميسى وهى متقدمة بهدف وحيد.

وتساءل جمال الغندور: هل كان من الممكن ان تنتهى المباراة بنتيجة أخرى غير ما انتهت به.. هل هناك تأثير على نتيجة المباراة النهائية نتيجة عدم تطبيق القانون على ميسى.. الله أعلم.

على الجانب الاخر أشاد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بموهبة قائد المنتخب ليونيل ميسي، بعدما سجل ثلاثية قاد بها التانجو للفوز على منتخب الجزائر، في افتتاحية مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

وعقب ثلاثيته التاريخية في مرمى الجزائر، قاد ميسي الأرجنتين لصدارة المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا منتخبي الأردن والنمسا.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال سكالوني: "لطالما أراد ميسي ذلك، سيظل الأفضل.. إنه يفعل ذلك في كل مباراة منذ 20 عاماً.. إنه لأمرٌ مثيرٌ للمشاهدة، لكل من يعشق كرة القدم".

وتابع قائلاً: "بالنسبة لنا، يبقى الفريق هو الأهم.. عندما واجهنا صعوبات، تغلبنا عليها.. اللاعبون يتنافسون بهذه الروح منذ صغرهم وليس صعبًا إقناعهم بضرورة المثابرة، هم يعرفون كيف يتعاملون مع أي صعوبات يواجهونها".

وأعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله ثلاثية “هاتريك” قاد بها منتخب الأرجنتين إلى فوز كبير على منتخب الجزائر في افتتاح بطولة كأس العالم 2026، موضحًا سبب تأثره وبكائه عقب المباراة.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة “بي إن سبورتس” إنه يرغب في الاحتفال بهذه اللحظة مع عائلته وزملائه في المنتخب والجماهير.

وأشار إلى أن الانتصار في بداية البطولة يعد أمرًا مهمًا للغاية، رغم صعوبة الشوط الأول، مؤكدًا أن الفريق نجح في التعامل بشكل أفضل خلال الشوط الثاني.

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