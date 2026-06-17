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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يشيد بموهبه ميسي:خارق ومش طبيعي

ميسي
ميسي
ميرنا محمود

أشاد الإعلامي أمير هشام بموهبة قائد المنتخب ليونيل ميسي، بعدما سجل ثلاثية قاد بها التانجو للفوز على منتخب الجزائر، في افتتاحية مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

و كتب أمير هشام عبر فيسبوك:خارق ومش طبيعي.

وأشاد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بموهبة قائد المنتخب ليونيل ميسي، بعدما سجل ثلاثية قاد بها التانجو للفوز على منتخب الجزائر، في افتتاحية مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

وعقب ثلاثيته التاريخية في مرمى الجزائر، قاد ميسي الأرجنتين لصدارة المجموعة العاشرة والتي تضم أيضًا منتخبي الأردن والنمسا.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال سكالوني: "لطالما أراد ميسي ذلك، سيظل الأفضل .. إنه يفعل ذلك في كل مباراة منذ 20 عاماً.. إنه لأمرٌ مثيرٌ للمشاهدة، لكل من يعشق كرة القدم".

وتابع قائلاً: "بالنسبة لنا، يبقى الفريق هو الأهم.. عندما واجهنا صعوبات، تغلبنا عليها.. اللاعبون يتنافسون بهذه الروح منذ صغرهم وليس صعبًا إقناعهم بضرورة المثابرة، هم يعرفون كيف يتعاملون مع أي صعوبات يواجهونها".

أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله ثلاثية “هاتريك” قاد بها منتخب الأرجنتين إلى فوز كبير على منتخب الجزائر في افتتاح بطولة كأس العالم 2026، موضحًا سبب تأثره وبكائه عقب المباراة.


وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة “بي إن سبورتس” إنه يرغب في الاحتفال بهذه اللحظة مع عائلته وزملائه في المنتخب والجماهير، مشيرًا إلى أن الانتصار في بداية البطولة يعد أمرًا مهمًا للغاية، رغم صعوبة الشوط الأول، مؤكدًا أن الفريق نجح في التعامل بشكل أفضل خلال الشوط الثاني.

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