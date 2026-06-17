فتحي سند يشيد بإنجاز ميسي: أرقامه تؤكد أنه أسطورة لا تعرف المستحيل

أشاد الإعلامي فتحي سند بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن قائد منتخب الأرجنتين يواصل كتابة التاريخ وتحقيق الإنجازات الاستثنائية رغم مسيرته الحافلة بالأرقام القياسية.

ونشر فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة لميسي، وعلق عليها قائلًا: «كل ما تفتكر إن ميسي خلص كل إنجازاته.. يفاجئك بإنجاز جديد.. هاتريك رائع في مرمى الجزائر.. 16 هدفًا في كأس العالم ومعادلة رقم كلوزه التاريخي.. أرقام تؤكد أنه أسطورة لا يعرف المستحيل».

وتفاعل عدد كبير من متابعي سند مع المنشور، مشيدين بما يقدمه ميسي من مستويات مميزة وإنجازات متواصلة مع منتخب الأرجنتين، مؤكدين أنه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم



أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة بعد تسجيله ثلاثية “هاتريك” قاد بها منتخب الأرجنتين إلى فوز كبير على منتخب الجزائر في افتتاح بطولة كأس العالم 2026، موضحًا سبب تأثره وبكائه عقب المباراة.



وقال ميسي في تصريحات نقلتها شبكة “بي إن سبورتس” إنه يرغب في الاحتفال بهذه اللحظة مع عائلته وزملائه في المنتخب والجماهير، مشيرًا إلى أن الانتصار في بداية البطولة يعد أمرًا مهمًا للغاية، رغم صعوبة الشوط الأول، مؤكدًا أن الفريق نجح في التعامل بشكل أفضل خلال الشوط الثاني.

وأضاف أنه يتوجه بالشكر للجماهير على دعمهم الكبير وحماسهم المستمر، مؤكدًا أن الأجواء تعكس شغفًا هائلًا بكرة القدم في الأرجنتين، ومشيدًا بما قدموه من دعم سواء في هذه المباراة أو خلال مونديال 2022، لافتًا إلى أنهم يستمتعون بالانتصارات كما يستمتع بها اللاعبون.