بعد ثلاثيته في الجزائر .. ميسي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم معادلاً رقم الألماني كلوزة

سجل قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي ثلاثية ضد الجزائر، ليقود منتخب بلاده للفوز الأول في بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

وحققت الأرجنتين فوزها الأول في البطولة في المباراة التي أقيمت الأربعاء على حساب الجزائر، بثلاثية ميسي، لتتصدر الأرجنتين المجموعة العاشرة التي تضم أيضًا منتخبي النمسا والأردن.

وحقق ميسي العديد من الأرقام القياسية في تاريخ بطولات كأس العالم، فبهدفه الأول من تسديدة بعيدة في الدقيقة 17 من الشوط الأول، وصل القائد التاريخي للأرجنتين إلى سجل6 أهداف من خارج منطقة الجزاء في بطولات كأس العالم، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجّل باسم البرازيلي ريفيلينو.

كما رفع ميسي رصيد إسهاماته في بطولات كأس العالم إلى 24 هدفًا (16 هدفًا و8 تمريرات حاسمة)، متجاوزاً بذلك الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي سجل 21 هدفاً (12 هدفاً و9 تمريرات حاسمة).

وفي مباراته رقم 200 مع المنتخب الأرجنتيني، أصبح ميسي ثاني لاعب يسجل في 5 بطولات متتالية في كأس العالم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما يجعله أيضًا ثالث أكبر هداف في تاريخ البطولة (في عمر 38 عامًا و357 يوماً) بعد الكاميروني روجيه ميلا في كأس العالم .

وعقب ثلاثيته في مرمى الجزائر، بات ميسي أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ كأس العالم بعمر محطمًا رقم لاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 عامًا و130 يومًا).

كما أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل ضد 11 منتخبًا مختلفًا.