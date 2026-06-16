شبانة: حسين عموتة وراء ترشيح وائل جمعة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدرب المغربي حسين عموتة كان له دور في ترشيح وائل جمعة لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى وجود توافق في الرؤى بين عدة أطراف داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "من رشّح وائل جمعة للعمل كمدير كرة في الأهلي هو حسين عموتة، الذي سبق له العمل في قطر وتواجد مع وائل جمعة في أكثر من مناسبة عبر قناة بي إن سبورت".

وأضاف: "حدث تناغم بين رؤية حسين عموتة ورغبة سيد عبدالحفيظ وياسين منصور في تواجد وائل جمعة بمنصب مدير الكرة داخل النادي الأهلي".

وتابع: "هناك تصور فني كبير مطروح داخل الأهلي يقوده حسين عموتة كمدير فني، ومعه 4 مساعدين 2 مغاربة، ومدرب برازيلي، وآخر أوروبي، إلى جانب ياسر رضوان ضمن الجهاز المعاون".