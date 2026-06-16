بشير التابعي: حسام حسن محظوظ بلاعبي مصر.. وظهور مميز أمام بلجيكا

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن حالة الانضباط والالتزام داخل معسكر منتخب مصر في الولايات المتحدة الأمريكية كان لها دور كبير في ظهور الفريق بصورة مميزة أمام بلجيكا.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "هناك نظام والتزام كبيران داخل معسكر منتخب مصر في أمريكا، وحسام حسن محظوظ بوجود لاعبين يستمعون لتعليماته ويلتزمون بها بشكل كامل".

وأضاف: "التعادل الذي حققه منتخب مصر أمام بلجيكا يُعد نتيجة جيدة، وأفضل من الخسارة، خاصة أنها المباراة الأولى للمنتخب في بطولة كأس العالم".

واختتم التابعي تصريحاته مؤكدًا أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز منتخبات العالم، ونجح في تحقيق بداية إيجابية بمشواره في مونديال 2026.