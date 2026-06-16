أسطورتي بالمونديال لم تسقط.. مجدي عبد الغني يعلق على هدف إمام عاشور أمام بلجيكا

أكد مجدي عبد الغني، صاحب الهدف التاريخي في كأس العالم 1990 أمام هولندا، أن هدفه في المونديال ما زال علامة بارزة في تاريخ الكرة المصرية، وذلك تعقيبًا على المقارنات التي أُثيرت مؤخرًا مع هدف اللاعب إمام عاشور.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات إعلامية:

“أسطورتي في المونديال لم تسقط ولا تزال صامدة.. إمام عاشور سجل هدفًا تقدمت به مصر أمام بلجيكا، لكننا لم نحافظ عليه وتعادل المنافس، أما أنا فسجلت هدف التعادل أمام هولندا واقتنصت به مصر نقطة تاريخية.”

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على ملعب لومن فيلد ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة، على ملعب بي سي بليس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.