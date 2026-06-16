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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد مباراة بلجيكا.. عمرو سلامة يتغزل في إمام عاشور: موهبة مكانها الدوريات الكبرى

امام عاشور
امام عاشور
محمد بدران

علق المخرج عمرو سلامة على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026، في مباراة انتهت بهدف لكل فريق على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وكتب عمرو سلامة عبر حسابه على “فيسبوك” تعليقًا لافتًا، قال فيه: “بربع جنيه تركيز زيادة كنا كسبنا بلچيكا، وبربع جنيه عقلية كان إمام عاشور زمانه في الدوريات الكبرى، وبربع جنيه كياسة ماكنتش تطلع محمد صلاح النهاردة حتى لو عندك فكرة عايز تحققها، بس برضه بربع جنيه إنصاف نعترف إن حسام حسن فاجئنا بإدارته لأحسن مباراة لمصر في كأس العالم إلى الآن”.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من المنتخب المصري أمام أحد أقوى المنتخبات الأوروبية، قبل أن تنتهي المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي، ليحصد “الفراعنة” نقطة مهمة في بداية المشوار.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من البطولة، يوم 22 يونيو، على ملعب “بي سي بلايس” في كندا، حيث تنطلق المباراة في الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة، وسط آمال بمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز فرص التأهل للدور التالي.

امام عاشور رجل المباراة منتخب مصر كاس العالم

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