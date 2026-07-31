وزير الري: الحضارة المصرية القديمة كانت رائدة في وضع تقنيات للري

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تمتلك تراثاً عريقاً فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة في وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لحماية هذا التراث وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه، وعرض تقنيات الري المختلفة التي كان لها دور بارز في خدمة الاقتصاد وتحقيق التنمية على مر العصور.

كان وزير الري قد تلقى تقريراً من رئيسة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بالديوان العام للوزارة المهندسة إيمان عبدالعزيز، بشأن متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح "متحف الري" بمبنى الوزارة في العاصمة الجديدة، والمقرر يوم الثلاثاء المقبل.

واستعرض التقرير ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في إنشاء "متحف الري"، وترميم القطع الأثرية الخاصة بالري، وعرضها بصورة متحفية متميزة، بالاستعانة بالعديد من الكفاءات المصرية المتميزة في مجالات ترميم المقتنيات التاريخية والعرض المتحفي، كما تم عمل كود لكل قطعة متحفية، بما يمكن الزائرين من التعرف على تفاصيل كل قطعة أثرية معروضة بالمتحف، وتركيب شاشات تفاعلية لعرض عدد من الكتب والألبومات من معروضات المتحف وعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية لتاريخ الري ومنشآت الري، وإنشاء صفحة إلكترونية للمتحف لتمكين المواطنين من التعرف بسهولة على محتويات المتحف وتاريخ كل قطعة متحفية.

وأشاد سويلم بما تحقق مؤخرا من ترميم للمقتنيات والوثائق التاريخية الهامة مثل: الكتب والخرائط والتقارير والصور، ومهمات هندسية كانت تستخدم سابقا في القياسات المائية بالترع ونهر النيل، بالإضافة إلى كتب وموسوعات وألبومات نادرة مثل كتاب "وصف مصر"، وألبوم حفل افتتاح قناة السويس عام 1869"، وأطلس خرائط مصر لعام 1928 وغيرها، ورقمنة هذه الوثائق، بما يسهم في الحفاظ عليها.

وأوضح الوزير أن أعمال ترميم ورقمنة الوثائق والمقتنيات التاريخية تسهم في الحفاظ عليها وإتاحتها للأجيال المقبلة والباحثين.

جدير بالذكر أن "متحف الرى" يضم سبع مناطق مختلفة، يعرض كل منها جانب من تاريخ الري والعمل المائي في مصر، (منطقة المخطوطات والموسوعات والأطالس التي تعرض كيف أدارت الدولة المصرية مواردها المائية بالاعتماد على العلم والهندسة والتخطيط - منطقة الألبومات التي توثق لحظات ومحطات تاريخية مهمة من تاريخ الري في مصر - منطقة الأدوات مثل البوصلات، والساعة، والفولتميتر والتودوليت والكارنتميتر - منطقة التراث التقني مثل الآلة الحاسبة وبطاقات الفهرسة وعارض الشرائح – منطقة الأثاث الملكي من المقتنيات الملكية الخاصة بأسرة محمد علي من داخل استراحة الري بأسوان - منطقة النماذج المجسمة مثل نموذج قناطر زفتى – منطقة بانوراما السد العالي).