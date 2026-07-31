نقابات تعلن دعمها للدولة عقب حادث دمياط.. وتؤكد: الاصطفاف خلف القيادة السياسية

توالت بيانات التأييد الصادرة عن عدد من القيادات والنقابات العمالية عقب حادث استهداف منشآت بميناء دمياط، مؤكدة دعمها الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ورفضها لأي أعمال عدائية تستهدف أمن البلاد واستقرارها، مع الدعوة إلى مواصلة العمل والإنتاج والاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية.

وأدان أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للنقل، وأمين الصندوق المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الاعتداء الذي استهدف منشآت بالميناء، واصفًا إياه بأنه عمل عدائي يمثل اعتداءً على الأمن القومي المصري ومحاولة للنيل من أمن الوطن واستقراره.

وأكد الدوكار، أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية تعلن تأييدها الكامل للقيادة السياسية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على الأمن القومي، مشددًا على اصطفاف عمال النقل البري خلف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة المصرية في مواجهة أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن أو المساس باستقرار البلاد.

وأشار إلى أن مثل هذه الأعمال لن تزيد المصريين إلا تماسكًا ووحدة وإصرارًا على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا استمرار عمال النقل البري في دعم الدولة باعتبار حماية الوطن مسؤولية وطنية مشتركة.

حادث استهداف ميناء دمياط

وفي السياق ذاته، جدد هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، تأييده للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا دعم ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي، ووقوف أبناء الطبقة العاملة خلف جهود الدولة في مواجهة التحديات.

وثمن المهيري ما وصفه بنهج الوضوح الذي اتبعته الحكومة في الإعلان عن تفاصيل حادث ميناء دمياط، معتبرًا أن ذلك أسهم في مواجهة الشائعات وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

كما أشاد بطريقة إدارة الأزمة واستمرار العمل داخل الميناء بصورة منتظمة ودون تأثير على حركة التشغيل، بما يعكس جاهزية المؤسسات والمنشآت الحيوية للتعامل مع الأزمات.

وأكد في ختام تصريحاته دعم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للعاملين بميناء دمياط، مشيرًا إلى دورهم في تفريغ وتخزين السلع الاستراتيجية ودعم قطاع الطاقة، باعتبارهم أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية.

من جانبها، أصدرت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب وصنع مواد البناء، برئاسة عبد المنعم الجمل، بيانًا أدانت فيه الاعتداء الذي استهدف منشآت ميناء دمياط، معتبرة أنه عمل عدائي يستهدف أمن الدولة المصرية وسيادتها ومسيرة التنمية.

وأكدت النقابة أن عمال البناء والأخشاب وصنع مواد البناء ينظرون إلى أي اعتداء على منشآت الدولة باعتباره اعتداءً على جهودهم وتضحياتهم، مشددة على ثقتها في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع الحادث وكشف ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي.

كما أعلنت النقابة اصطفافها الكامل خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة، داعية جموع العمال إلى مواصلة العمل والإنتاج، والاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف التأثير على الجبهة الداخلية.