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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليماني تبحث تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بحلايب وشلاتين

انجى اليماني
انجى اليماني
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استعرضت المهندسة إنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية جهود الصندوق فى التمكين الاقتصادى  ودعم الاولى بالرعاية، وذلك خلال مرافقتها المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في زيارتها لمحافظة البحر الأحمر لبحث أوجه التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف دعم التمكين الاقتصادي لأسر حلايب وشلاتين.

وأكدت اليماني أن صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد الذراع التنموي لوزارة التضامن الاجتماعي، وقد أُعيدت هيكلته عام 2024 ليتبنى رؤية تنموية ترتكز على الانتقال من مفهوم الدعم والمساعدات إلى التمكين والإنتاج، من خلال تنفيذ تدخلات استراتيجية تستهدف استثمار الميزة النسبية للمجتمعات المحلية، وتحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز إنتاجية باستغلال مواردها المتاحة، مع التوسع في المشروعات كثيفة العمالة وفتح أسواق محلية ودولية تدعم من فرص التسويق .

وأضافت أن الصندوق نجح في تسويق عدد من المنتجات تحت علامة تجارية موحدة، وهى نحلة كأول علامة تجارية للعسل المصري تحت مظلة الصندوق، ونخلة كعلامة تجارية موحدة للتمور المصرية .

وأضافت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية أن الصندوق يعمل وفق رؤية تستهدف استغلال المقومات الطبيعية والتراثية  إلى فرص إنتاجية واقتصادية حقيقية، و تنفيذ حزم من التدخلات  متكاملة تشمل التدريب والتأهيل والإنتاج والتسويق، بما يضمن استدامة المشروعات، ويرفع تنافسية المنتجات المحلية، تعزز من مشاركة الأسر في عملية التنمية.

جهود المهندسة إنجي اليماني الصناعات الريفية

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