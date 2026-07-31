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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يتراجع لكنه يتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أشهر

الذهب
الذهب
أ ش أ

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتحقيق أول مكاسب شهرية لها خلال فترة إجمالي خمسة أشهر، بدعم من عمليات شراء للاستفادة من انخفاض الأسعار قرب مستوى 4 آلاف دولار للأوقية.

كما أن المستثمرين يقيمون التطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف و 76 دولارا للأوقية، لكنه كان يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%،كما ارتفع الذهب بنحو 1.8% خلال الشهر. فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف79 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار بنحو 0.3%، بعد أن تراجع بنسبة 2.4% أمس الخميس، في أكبر انخفاض له خلال يوم واحد منذ يناير عام 2023، ويؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى جعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه أول أمس الأربعاء، بينما لم يقدم رئيسه كيفن وارش مؤشرات تذكر بشأن الخطوة المقبلة للبنك المركزي.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 63% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.

وعادة ما يتم النظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته، لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل لا يدر عائدًا.

وقال محللون إن أزمة مضيق هرمز ستتلاشى على المدى الطويل، لكن تعدد الأقطاب الجيوسياسي، وتراجع العولمة، والاختلالات المالية الأمريكية ستواصل دعم الذهب كأداة للتحوط من الأصول الأمريكية.

وتراجع سعر الفضة خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 58.70 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.2% إلى ألف و639 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى ألف و301 دولار للأوقية، لكن كلا المعدنين كان في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية.

تراجعت أسعار الذهب التطورات في الشرق الأوسط أسعار الفائدة الأمريكية العقود الآجلة للذهب الأمريكي

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